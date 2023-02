Amazon hat seine Preise für den Zugriff auf den hauseigenen Musik-Streaming-Dienst Amazon Music Unlimited angehoben und verlangt für das Abonnement ab sofort 10,99 Euro pro Monat, statt zuvor 9,99 Euro im Monat.

Preiserhöhung bei Amazon Music Unlimited

Nicht nur die Einzelmitgliedschaft von Amazon Music ist von der Preiserhöhung betroffen, auch der Zugang für Studenten wird angepasst. So müssen Studenten nun 5,99 Euro (statt 4,99 Euro) im Monat für Amazon Music Unlimited Student zahlen. Der Preis für Familien-Konten steigt von zuvor 14,99 Euro auf 16,99 Euro im Monat bzw. 149 Euro auf 169 Euro bei jährlicher Zahlung.

Im Gegenzug bietet Amazon Music Unlimited den Zugriff auf „Musik mit 100 Millionen Songs in HD und Millionen Songs in Ultra HD“. Amazon Music Unlimited verfügt außerdem über einen stetig wachsenden Katalog von Musik in Dolby Atmos und 360 Reality Audio sowie zahlreiche Playlists und Radiosender.

Überraschend kommt die Preiserhöhung nicht. Bereits im Januar hatte Amazon angekündigt, dass die Abo-Kosten des Musik-Streaming-Dienstes steigen werden, nachdem bereits im vergangenen Sommer die Preise von Amazon Music Unlimited für Prime-Kunden angehoben wurden.

Zum Vergleich:

Apple Music kostet 10,99 Euro pro Monat. Studenten zahlen 5,99 Euro pro Monat. Ein Familien-Abo kostet 16,99 Euro im Monat. Ein Apple Music Voice Abo, welches so konzipiert ist, dass Musik nur mit Siri wiedergegeben wird, gibt es für monatliche 4,99 Euro.

Spotify verlangt für sein Monats-Abo 9,99 Euro. Zwei Nutzer zahlen für ein Duo-Konto 12,99 Euro. Studenten freuen sich über ein Abo für 4,99 Euro pro Monat. Familien zahlen 14,99 Euro für das Monats-Abo.

-> Hier geht es zu Amazon Music Unlimited