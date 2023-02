VOCOlinc blickt mittlerweile auf ein beachtliches Portfolio an HomeKit-Zubehör an. Unter anderem bietet der Hersteller HomeKit-Steckdosen an. Genau diese könnt ihr aktuell zum reduzierten Preis kaufen. Entscheidet ihr euch für das Doppelpack und aktiviert den 10% Coupon auf der Amazon Produktseite, so werden nur 15,30 Euro je Steckdose fällig.

HomeKit-Steckdose im 2er-Set nur je 15.30 Euro

Bei Amazon steht aktuell die HomeKit-Steckdose von VOCOlinc im Mittelpunkt. Anstatt 49.99 Euro zahlt ihr für das 2er-Set nur 33,99 Euro. Wenn ihr zusätzlich den 10% Gutschein auf der Amazon Produktseite aktiviert, werden nur 30,59 Euro für das 2er-Set bzw. 15,30 Euro pro Steckdose fällig.

Die VOCOlinc VP3 Smarte Steckdose ist nicht nur mit Apple HomeKit kompatibel, sondern auch mit mit Amazon Alexa und Google Home. Die Steckdose ist mit einem Leistungsmesser ausgestattet, so dass ihr den Stromverbrauch einer Lampe, Kaffeemaschine etc. im Auge behalten könnt. Der Hersteller spricht von einer maximal schaltbaren Leistung von 2.300W. Die Steckdose unterstützt WiFi 2,4GHz.

Wie ihr es von Apple HomeKit gewohnt seid, könnt ihr die Steckdose bequem in Apple Home einbinden und dort per App oder Siri steuern. Natürlich könnt ihr auch Regeln, Szenen etc. festlegen.