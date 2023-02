Ein neues Video bietet einen interessanten Blick auf eines der „seltensten Apple-Produkte der Welt“. Zu sehen ist ein Award, den Apple-Mitarbeiter nach zehn Jahren Betriebszugehörigkeit erhalten.

Das Video stammt von DongleBookPro, einem der beeindruckendsten Kuratoren für seltene Apple-Hardware. In dem Video wird erklärt, dass Apple um das Jahr 2020/2021 herum zu diesem neuen Aluminium-Design für seinen 10-Jahres-Award gewechselt hat. Zuvor schenkte das Unternehmen seinen Mitarbeitern eine ähnliche Auszeichnung, die noch aus Glas bestand.

Das Aluminium, das für die neue Auszeichnung verwendet wird, kommt auch bei vielen Apple-Produkten zum Einsatz. Auf der Vorderseite zeigt sich ein Apple-Logo aus Edelstahl mit der eingravierten Zahl „10“ und dem Namen des Mitarbeiters an der Seite. In der zugehörigen Schachtel befindet sich außerdem ein Apple-Poliertuch.

Eine beigefügte Mitteilung erklärt den Herstellungsprozess genauer:

„Deine 10-Jahres-Auszeichnung ist aus demselben Aluminium der Serie 6000 gefertigt, das wir auch für die Herstellung unserer Produkte verwenden. Reste aus dem Produktionsprozess werden gesammelt und neu aufbereitet, um eine zu 100 Prozent recycelte, kundenspezifische Legierung herzustellen. Die Legierung wird in lange Barren gegossen, dann wird jeder Barren in Blöcke geschnitten, die auf die endgültige Größe bearbeitet werden. Die Oberfläche wird fein gesandstrahlt und die Kanten werden diamantgeschliffen. Der Block wird dann eloxiert, um die Oberfläche zu versiegeln und eine Schutzschicht zu bilden. Zum Schluss wird ein Apple-Logo aus Edelstahl in die Mitte eingelassen.“