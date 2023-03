Apple hatte im Herbst letzten Jahres nicht nur die Apple Watch 8 und Apple Watch SE 2 vorgestellt, sondern gleichzeitig auch die Apple Watch Ultra präsentiert. Die „Ultra“ bietet im Vergleich zu den „normalen“ Apple Watch Modellen ein paar Vorteile. So ist die Apple Watch Ultra unter anderem bis 100m wassergeschützt, schwimmfest und geegient für Sporttauchen bis zu 40m, nach EN13319 zertifiziert und bietet einen Tiefenmesser mit Wassertemperatur-Sensor. Möchtet ihr die Tiefen- und Wassertauglichkeit der Apple Watch Ultra testen lassen, so bietet Apple ab sofort einen entsprechenden Service an.

Apple Watch Ultra: Apple bietet Test zur Tiefen- und Wassertauglichkeit an

Unsere Kollegen von Macrumors machen auf ein neues Apple Support Dokument aufmerksam, aus dem hervorgeht, dass Apple neuerdings einen Test zur Tiefen- und Wassertauglichkeit der Apple Watch Ultra anbietet.

Möchtet ihr die Funktionalität des Tiefenmessers eurer Apple Watch überprüfen lassen? Habt ihr eurer Apple Watch Ultra möglicherweise einen nicht sichtbaren Schaden bei einem Fahrradsturz etc. zugefügt? So könnt ihr die Apple Watch nun zu Testzwecken an Apple schicken.

Der eigentliche Test untergliedert sich in zwei Teile. Zunächst führt Apple eine Sichtprüfung am Äußeren der Apple Watch Ultra durch. Weist die Uhr keine sichtbaren Schäden auf, testet Apple die Dichtungen und den Tiefenmesser. Wie das Ganze im Detail abläuft, erläutert Apple nicht.

Für den Fall, dass die Apple Watch Ultra keine sichtbaren Schäden aufweist, kann es sein, dass der Test zur Tiefen- und Wassertauglichkeit die Uhr aufgrund unsichtbarer Schäden funktionsuntüchtig macht. In diesem Fall erhebt Apple eine Austausch-Gebühr, wenn das Gerät nicht durch die eingeschränkte Garantie oder geltende Verbraucherschutzgesetze oder -vorschriften abgedeckt ist.

Hinweis: Sollte eure Apple Watch Ultra einen Riss im vorderen oder rückwärtigen Glas aufweisen, so solltet ihr es in jedem Fall vermeiden, mit dieser tauchen zu gehen. Es könnte Wasser eindringen und die Uhr beschädigen, insbesondere, wenn sie einem hohen Wasserdruck ausgesetzt ist.