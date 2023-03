Mit „Truth Be Told – Staffel 3“ läuft aktuell auf Apple TV+ eine Drama-Serie, bei der wir Woche für Woche auf die neue Episode warten. So langsam aber sicher geht die Serie in die heiße Phase und begleitend hat Apple nun einen weiteren Clip auf YouTube veröffentlicht, um euch einen intensiveren Einblick in „Truth Be Told“ mit Octavia Spencer zu gehen.

Apple TV+ veröffentlicht „Truth Be Told – A Search for Justice“

Vor wenigen Wochen hat Apple „Truth Be Told“ in die dritte Staffel geschickt. Es handelt sich um eine spannende Drama-Serie, dessen erste beide Staffel uns bereits überzeugen konnten.

Staffel 3 zeigt Octavia Spencer erneut in ihrer Rolle als investigative Reporterin, die als True-Crime-Podcasterin Poppy Scoville einen neuen Fall übernimmt. In der dritten Staffel arbeitet Poppy, frustriert von der mangelnden Medienaufmerksamkeit für mehrere junge vermisste schwarze Mädchen, mit einem unorthodoxen Direktor zusammen, um die Namen der Opfer im Auge der Öffentlichkeit zu halten, während sie einen mutmaßlichen Sexhandel-Ring verfolgt, der sie möglicherweise umgarnt hat.

In dem eingebundenen Clip enthüllen Gabrielle Union, Octavia Spencer und die Besetzung der dritten Staffel ihre Beweggründe für das dunkle Thema der Serie: Gerechtigkeit für alle vermissten Mädchen, unabhängig von ihrer Herkunft.