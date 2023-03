Am heutigen Abend steht das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Chelsea und Dortmund an. Die Live-Übertragung der Begegnung könnt ihr kostenlos als Amazon Prime-Mitglied bei Prime Video verfolgen (hier geht es zur kostenlosen Prime-Test-Mitgliedschaft).

Live bei Prime Video: FC Chelsea – Borussia Dortmund

Seit der vergangenen Champions League Saison überträgt Amazon Prime Video das Top-Spiel am Dienstag Abend. Über die Saison verteilt sind insgesamt 16 Spiele (zwei Play-Off-Spiele, sechs Begegnungen der Gruppenphase und acht Partien der K.O.-Runde).

Im Rahmen des Achtelfinal-Rückspiels steht heute die Begegnung zwischen dem FC Chelsea und Borussia Dortmund an. Nachdem die Dortmund das Hinspiel gewinnen konnten, können sie heute den Viertelfinaleinzug klar machen.

Prime-Mitglieder in Deutschland können das Spiel im Rahmen ihrer Mitgliedschaft kostenfrei auf Prime Video ansehen. Nicht-Prime-Mitglieder in Deutschland können eine 30-tägige kostenlose Testversion von Prime starten. Weitere Informationen findet ihr unter amazon.de/prime.

Falls ihr Interesse habt, dann schaltet heute Abend ein. Spielbeginn ist um 21:00 Uhr. Das Vorprogramm startet bereits um 20:00 Uhr. Die Übertragung könnt ihr im Web sowie auf einer Vielzahl an Geräten verfolgen. In der kommenden Wochen zeigt Prime Video am Dienstag (14.03.2023) übrigens die Partie zwischen Manchester City und Leipzig.

