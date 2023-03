Gerne erinnern wir uns an die „guten alten Zeiten“, in denen man fast wöchentlich 10 Prozent, 15, Prozent oder 20 Prozent Rabatt auf iTunes Karten bzw. App Store Karten erhielt. Mittlerweile wurde die iTunes & App Store Karte von der Apple Geschenkkarte abgelöst und parallel wurde auch der regelmäßige Rabatt abgeschafft. Unterdessen haben sich Händler eine Möglichkeit einfallen lassen, wie sie Kunden beim Kauf einer Apple Geschenkkarte doch etwas entgegen kommen können. In der laufenden Woche gibt es eine Apple Geschenkkarten-Aktion bei Netto.

Apple Geschenkkarten kaufen und 10 Prozent Netto-Gutschein erhalten

Ab sofort und noch bis kommenden Samstag (11. März 2023) erhaltet ihr beim Kauf einer Apple Geschenkkarte einen 10 Prozent Netto-Gutschein. Netto schreibt: „bis zu 250 Euro Apple Geschenkkarte kaufen und 10 Prozent des Kaufwertes als Netto Gutschein zurück erhalten“. Den bis zu 25 Euro Coupon könnt ihr dann beim nächsten Netto-Einkauf an der Kasse einlösen. Dies ist zwar kein direkter Rabatt, aber immerhin könnt ihr euch einen Netto-Coupon für den nächsten Einkauf sichern.

Mit der Apple Geschenkkarte könnt ihr Apple Produkte, Services, Apps, Spiele etc. bezahlen.