Im November beschwerte sich Twitter-CEO Elon Musk noch lautstark über Apple wegen des Rückgangs der Werbeausgaben auf Twitter. Auf der „Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference“ in San Francisco widmete er sich erneut dem Thema – diesmal jedoch, um Apple öffentlich für das Festhalten an der Plattform zu danken.

Elon Musk dankt Apple und Disney

Diversen Berichten zufolge hat Apple – wie viele andere Werbetreibende auch – seine Werbeausgaben auf Twitter gekürzt, nachdem Elon Musk den Posten des CEO übernommen hatte. Auch wenn bestehende Verpflichtungen dazu geführt haben mögen, dass Apple zu diesem Zeitpunkt nicht weniger für Twitter-Werbung ausgegeben hat, war dies dennoch genug, um Musk in Rage zu bringen. Unter anderem stellte er provokant die Frage, ob Apple „freie Meinungsäußerung“ hassen würde.

Ganz so schlimm kann Apples Rückzug von Twitter dann wohl doch nicht gewesen sein. Denn nun hat Musk laut Variety Apple (und auch Disney) dafür gedankt, dass sie weiterhin die größten Werbekunden von Twitter sind.

Musk geriet in den letzten Monaten massiv in die Kritik, nachdem er Twitter übernommen und einige Änderungen an dem Dienst vorgenommen hatte. Massenentlassungen, Bezahlschranken und die Entsperrung von negativ aufgefallenen Nutzerkonten sorgten für großen Unmut in der Community.

Doch seine Handlung war für das Gute, wie der CEO es selber empfindet. Er sagte sogar, dass seine „sofortigen und drastischen Maßnahmen“ Twitter vor seiner finanziellen Misere bewahren konnte.