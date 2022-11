Twitter hat einige turbulente Wochen hinter sich. Von massiven Entlassungen bis hin zur Verzögerung des neuen „Twitter Blue“ hat der neue CEO Elon Musk das Unternehmen auf eine wilde Fahrt mitgenommen. Zudem laufen Twitter die Werbekunden weg. So verschreckten Berichte über einen sprunghaften Anstieg rassistischer und hasserfüllter Tweets nach der Übernahme durch Musk die Werbetreibenden. Wie der CEO nun verkündet, hat angeblich auch Apple seine Twitter-Werbung zurückgefahren.

Elon Musk hatte Twitter Ende Oktober für 44 Milliarden Dollar gekauft. Musk kündigte an, dass die Möglichkeit einer „freien Meinungsäußerung“ eine der wichtigsten Neuerungen auf Twitter sein wird.

Damit spielt er auch auf Konten an, die Twitter aufgrund von unangemessenen Inhalten gesperrt hatte. Kritiker befürchten derweil, dass Hassreden unter dem Deckmantel der „freien Meinungsäußerung“ zunehmen werden. Passend hierzu teilte der neue Twitter-CEO seine Pläne mit, eine Amnestie für Konten anzubieten, die zuvor aufgrund eines negativen Verhaltens gesperrt worden waren. Mehrere Werbekunden entschlossen sich mittlerweile, ihre Werbung auf der Plattform zu pausieren.

Letzte Woche veröffentlichte die gemeinnützige Organisation Media Matters einen Bericht, aus dem hervorgeht, dass Twitter die Hälfte seiner 100 wichtigsten Werbekunden verloren hat. Diese Werbekunden gaben im Jahr 2020 rund 2 Milliarden Dollar und im Jahr 2022 mehr als 750 Millionen Dollar aus, so dass Twitter mit erheblichen Einbußen bei den Werbeeinnahmen zu rechnen hat. Unternehmen wie AT&T, CNN, Dell, Allstate, DirecTV, HP, Nestle, Coca-Cola, Verizon, General Mills, Volkswagen, Wells Fargo und andere schalten keine Twitter-Anzeigen mehr.

Zuletzt empfahl die Werbeagentur Omnicom Media Group, die unter anderem Apple vertritt, ihren Kunden, kein Geld mehr für Werbung auf Twitter auszugeben. Die Werbeagentur sei besorgt aufgrund von Entlassungen in den Vertrauens- und Sicherheitsteams von Twitter, den Rücktritten von Führungskräften, die für die Einhaltung der FTC-Vorschriften verantwortlich sind, und mehr.

Nun verkündet Musk, dass Apple seine Werbung auf Twitter „größtenteils gestoppt“ habe und stellt die provokante Frage, ob Apple „freie Meinungsäußerung“ hasse. Zudem behauptet er, dass Apple Twitter aus dem App Store schmeißen wolle.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America?

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022