Gerüchte über ein Tesla-Smartphone gibt es schon seit geraumer Zeit – aber das war es auch schon. Doch jetzt bringt CEO Elon Musk einen iPhone- und Android-Konkurrenten wieder ins Gespräch. So gestaltet der neue Twitter-Besitzer die Social-Media-Plattform derzeit in einer Weise um, die einen Rauswurf aus den App Stores bewirken könnte. Sollte dies tatsächlich eintreten, hat sich Musk den Plan zurechtgelegt, sein eigenes Smartphone auf den Markt zu bringen.

Musk hat seit der Übernahme von Twitter einige umstrittene Änderungen an der Plattform vorgenommen. Kürzlich teilte der neue Twitter-CEO seine Pläne mit, eine Massenamnestie für gesperrte Konten durchzuführen, nachdem das Ergebnis einer Twitter-Umfrage bekannt geworden war. Er führte eine ähnliche Umfrage unter seinen Nutzern durch, bevor er bestätigte, dass die Plattform den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wieder aufnehmen würde.

Musk bezeichnet dies als „freie Meinungsäußerung“, die eine der wichtigsten Neuerungen auf Twitter sein soll. Kritiker befürchten derweil, dass Hassreden unter dem Deckmantel der „freien Meinungsäußerung“ zunehmen werden. Mehrere Prominente entschlossen sich daraufhin, ihre Twitter-Konten zu schließen, darunter auch „Apple Fellow“ Phil Schiller.

Es ist möglich, dass Musks Strategie dazu führen könnte, dass Twitter gegen die Richtlinien der jeweiligen App-Marktplätze verstößt. Das würde dazu führen, dass Twitter aus den App Stores fliegt. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Apple oder Google diesen Schritt tatsächlich in Erwägung gezogen haben. Cook sagte sogar, dass er Twitter vertraut, dass der bisherige Moderationsprozess beibehalten wird. Das hält Musk jedoch nicht davon ab, den kühnen Plan zu äußern, im Notfall sein eigenes Smartphone zu bauen. Auf Twitter schreibt er:

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022