Ausprobiert. Oder sollten wir besser sagen: „angeputzt“? Seit wenigen Wochen ist die neue smarte Zahnbürste Oral-B iO10 mit iOSense Dockingstation im Handel erhältlich. Wir haben die Chance genutzt, uns die Neuheit näher anzugucken und auszuprobieren. Dabei stellt die neue Oral-B iO10 den direkten Nachfolger der Oral-B iO9 dar. Mit an Bord sind ein paar nützliche Neuerungen.

Oral-B iO10 Zahnbürste mit iOSense Dockingstation im Test

Bereits Anfang dieses Jahres hatte Oral-B die neue Oral-B iO 10 im Rahmen der Consumer Electronics Show in Las Vegas der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Damals wurden weder ein Preis noch ein Erscheinungsdatum bekannt geben. Anfang September feierte die neue smarte Zahnbürste ihr sogenanntes Launch-Event. Nachdem wir die iO9 nun schon seit einiger Zeit im Einsatz hatten, waren wir natürlich neugierig darauf, wie sich die Neuerungen der iO10 im Alltag bemerkbar machen.

Die neue Oral-B iO10 ist zunächst einmal in den Farben Stardust White sowie Cosmic Black erhältlich und somit vom Sternenhimmel inspiriert. Beim ersten Öffnen der Verpackung dachten wir allerdings, dass sich ein paar Staubpartikel verirrt hatten, das Muster gehört allerdings zum Design. Der erste „irritierende“ Eindruck legte sich allerdings schnell, so dass die smarte Zahnbürste mittlerweile im Badezimmer einen optisch guten Eindruck hinterlässt. Ob es dann für euch Schwarz oder Weiß werden soll, müsst ihr individuell entscheiden.

Apropos Verpackung. Blicken wir vorab einmal auf den Lieferumfang. In der Verpackung befinden sich das Handstück der Zahnbürste, eine Aufsteckbürste, die neue, smarte iOSense Ladestation, ein Reiseetui, ein Mini-Etui für Aufsteckbürsten, ein Netzteil sowie der übliche Papierkram (inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung). Das jeweilige Zubehör ist dabei der Grundfarbe angepasst, für die ihr euch bei der Zahnbürste entschieden habt.

Die Installation und das Einrichten der Oral-B iO10 war innerhalb wenigen Augenblicke erledigt. Im Endeffekt Ihr verwundet die iOSense Ladestation mit dem Netzteil und steckt dieses in die Steckdose. Ihr öffnet die Oral-B App und koppelt die Zahnbürste mit eurem Smartphone. Fertig. Natürlich könnt ihr die Zahnbürste auch ohne App nutzen. Den vollen Funktionsumfang (personalisierte Zahnbürsteneinstellungen, Verfolgen des Putzverhaltens etc.) stehen allerdings nur über die App bereit. Aber mal ganz ehrlich? Wer kauft sich eine smart Zahnbürste und nutzt sie dann, ohne sie mit dem Smartphone zu koppeln?

Euer Smartphone verbinden sich dabei per Bluetooth mit der Zahnbürste. Diese Technologie wird auch benutzt, um die Zahnbürste mit der iOSense Ladestation zu verbinden. Auf WLAN setzt der Hersteller unterdessen, um die iOSense Ladestation mit dem Internet zu verbinden. Eine Zahnbürsten-Ladestation, die sich direkt mit dem Internet verbindet? Ja, ihr habt richtig gelesen.

Dabei setzt Oral B auf drei „revolutionäre“ Funktionen, zur Optimierung der eigenen Zahnputzroutine

Personalisierte Technologie und Design

Motivationspsychologie und intuitives Lernen

Smart Devices und künstliche Intelligenz

iOSense

Die iOsense ist eine smarte Ladestation, die die innovative iO-Technologie der elektrischen Zahnbürste mit einem personalisierten Echtzeit-Coaching direkt verbindet. Mit dem Start des Putzvorgangs wird das Smart Device zu einem persönlichen Putz-Coach, der anzeigt, wo, wie lange und auf welche Weise geputzt werden sollte. Die LED-Leuchten auf der iOsense-Ladestation zeigen euren Ober- und Unterkiefer an. Ihr könnt in jedem beliebigen Bereich eures Mundes mit dem Zähneputzen beginnen. Die Zahnbürste erkennt dabei automatisch, wo sie sich befindet. Während des Putzens verblasst das jeweilige Licht von blau zu weiß und zeigt den Putzfortschritt an. Sobald ein Bereich geputzt ist, wird die entsprechende LED-Anzeige weiß. Wenn zu viel Druck ausgeübt wird, leuchten die LEDs rot und erinnern euch daran, den Druck zu reduzieren.

Auf der Rückseite der Ladestation befindet sich übrigens eine kapazitiven Berührungstaste. Tipps ihr zweimal auf die Taste, so schaltet die Ladestation in den Energiesparmodus. Alle Funktionen, die über die Ladestation hinausgehen (Anzeige der Uhrzeit, personalisiertes Coaching etc.) werden dann deaktiviert. Haltet ihr die Taste gedrückt, setzt ihr das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.

Kurzer Hinweis: Bleibt während eines Putzvorgangs mit aktivierter Zahnputzerkennung auf eurer iOsense-Ladestation innerhalb von 5m Entfernung zu eurer iOsense- Ladestation, um eine stabile Verbindung und Zahnputzerkennung zu gewährleisten.

Wir hatten soeben bereits die intelligente Andruckkontrolle kurz aufgegriffen. Grundsätzlich werden euch drei Farben angezeigt: Weiß, Grün und Rot. Wenn die intelligente Andruckkontrolle weiß leuchtet (oder in eurer ausgewählten Farbe, lässt sich über die App konfigurieren), wird empfohlen mehr Druck auszuüben. Der empfohlene Druck wird durch ein grünes Licht angezeigt. Wenn zu viel Druck ausgeübt wird, leuchtet sie rot und erinnert euch daran, den Druck zu reduzieren.

Bei hohem Druck wird die Bürstenkopfbewegung in den Modi „Tägliche Reinigung“, „Intensive Reinigung“ und „Sensitiv“ reduziert.

Wenn wir schon bei den Reinigunsmodi sind, sei der Vollständigkeit halber gesagt, dass die IO10 über mehrere unterschiedliche Reinigungsmodi verfügt:

„ Tägliche Reinigung “ – Standard-Reinigungsmo-dus für die tägliche Reinigung

“ – Standard-Reinigungsmo-dus für die tägliche Reinigung „ Sensitiv “ – Sanfte und gründliche Reinigung für empfindliche Bereiche

“ – Sanfte und gründliche Reinigung für empfindliche Bereiche „ Zahnfleischschutz “ – Sanfte Massage des Zahnfleischs

“ – Sanfte Massage des Zahnfleischs „ Aufhellen “ – Aufhellende Reinigung für den gelegentlichen oder täglichen Gebrauch

“ – Aufhellende Reinigung für den gelegentlichen oder täglichen Gebrauch „ Intensive Reinigung “ – Reinigung für ein besonders sauberes Mundgefühl (höhere Geschwindigkeit)

“ – Reinigung für ein besonders sauberes Mundgefühl (höhere Geschwindigkeit) „ Super Sensitiv “ – Besonders sanfte Reinigung für besonders empfindliche Bereiche

“ – Besonders sanfte Reinigung für besonders empfindliche Bereiche „Zungenreinigung“ – Zungenreinigung für gelegentliche oder tägliche Verwendung

Was gibt es sonst noch festzuhalten? Sowohl über den Menüknopf direkt an der Zahnbürste, als auch über die App könnt ihr verschiedene Einstellungen vornehmen. Über die App könnt ihr euch natürlich auch die Putzergebnisse der letzten Wochen und Monate angucken. Medaillen, die ihr gewinnen könnt, sollen euch motivieren, ordentlich zu putzen. Für Apple-Nutzer ist spannend, dass ihr die Zahnputzdaten mit Apple Health synchronisieren könnt. Auch zeigt euch die App an, wann der Bürstenkopf bzw. die Aufsteckbürste gewechselt werden sollte.

Im Rahmen unsers Tests ist uns bisher nur ein Fehler über den Weg gelaufen. Die iO10 ist mit einer Timer-Funktion ausgestattet, die euch dabei helfen soll, die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von 2 Minuten zu erreichen. Der Timer zeigt mit einem kurzen stotternden Geräusch im Abstand von 30 Sekunden an, wann ihr zum nächsten Mundbereich wechseln solltet. Bei uns stotterte es anfangs komischerweise alle 20 Sekunden. Nachdem wir die Einstellungen in der App nach ein paar Tagen noch einmal bestätigt hatten, funktionierte es.

Ihr könnt die Putzdauer über die Anzeige in der Oral-B App oder den integrierten Timer auf der iOSense Ladestation nutzen. Während des Putzens verwandelt sich die Uhrzeit auf er iOSense Ladestation nämlich zum Timer.

Fazit

Unterm Strich hinterlässt die neue Oral B iO10 einen subjektiv rundum gelungen Eindruck. Die Zähne fühlen sich nach dem Putzen in jedem Fall sauber an, klinisch können wir das mit unseren Mitteln nicht nachweisen. Uns ist aufgefallen, dass man beim Putzen nicht krampfhaft versuchen sollte, sämtliche Empfehlungen und Zeitvorgaben einzuhalten. Das schafft man sowieso nicht immer. Ob man sich mal 30 Sekunden oder 40 Sekunden in einem bestimmten Mundbereich aufhält, ist vermutlich nicht entscheidend. Das Coaching mittels iOSense Ladestation und App machen in jedem Fall Spaß und gibt einen guten Anhalt, wie man seine Zähne zu putzen hat.

Als wir zum Verkaufsstart den Preis der neuen Oral-B iO10 gesehen haben, mussten wir erst einmal schlucken. Der Listenpreis liegt bei rund 600 Euro. Mittlerweile hat sich das Ganze deutlich relativiert und die Straßenpreise pendeln sich um die 330 Euro ein. Dies ist immer noch ein stolzer Preis für eine elektrische – wenn auch smarte – Zahnbürste. Solltet ihr die neuen Funktionen, die die iOSense Ladestation mit sich bringt, nicht benötigen, so werft in jedem Fall einen Blick auf die Oral-B iO8 oder iO9. Diese sind nicht nur deutlich preiswerter und trotz des Marktstarts der iO10 alles andere als schlechte Zahnbürsten.

