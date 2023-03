Die Deutsche Telekom unterstreicht am heutigen Tag noch einmal ihr Engagement beim LTE-Ausbau. So hat das Bonner Unternehmen bekannt gegeben, dass man nun auch in jedem einzelnen Bundesland die 99-Prozent-Marke bei der LTE-Versorgung geknackt hat.

Telekom: LTE-Abdeckung in allen Bundesländern jetzt bei 99 Prozent

Bereits Ende letzten Jahres erreichte die Telkem die Marke von 99 Prozent Bevölkerungsversorgung mit LTE für das Bundesgebiet. Nun kann man das Ganze auf auch alle Bundesländer vorweisen.

Vom Saarland bis nach Sachsen, von Schleswig-Holstein bis nach Bayern: Mindestens 99 Prozent der Menschen sind mit LTE versorgt. Dafür hat die Telekom seit der Frequenzauktion 2019 mehr als 5.000 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen. Zudem haben die Technikteams auch bestehende Standorte mit mehr Kapazität erweitert. Da die Stadtstaaten sogar nahezu komplett versorgt sind, ist die LTE-Haushaltsabdeckung im Bundesdurchschnitt sogar noch höher: Deutschlandweit steht 99,6 Prozent der Bevölkerung LTE mit mindestens 100 Mbit/s zur Verfügung. Und auch 5G wird immer mehr zur Selbstverständlichkeit. 95 Prozent der Menschen in Deutschland können 5G nutzen.

Ausbau des Mobilfunknetzes wird weiter voran getrieben

Auch zukünftig möchten die Telekom weiter ausbauen, und weiß Flecken beseitigen. Aus diesem Grund sucht das Unternehmen weiter in ganz Deutschland nach neuen Standorten. Ob auf Dächern oder Feldern – jedes Angebot, das dabei hilft, in einen unterversorgten Bereich Empfang zu ermöglichen, ist willkommen. Demnächst wird die Telekom sogar zum ersten Mal per Plakat nach Standorten suchen.