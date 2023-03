Anker hat verschiedene Powerstationen und Solarpanele im Preis reduziert. Da tragbaren Solargeneratoren zuletzt enorm an Beliebtheit dazu gewonnen haben, möchten wir euch kurz auf die aktuelle Aktion aufmerksam machen. Falls ein Balkonkraftwerk für euch nicht in Frage kommt (hier unser Test zu Anker SOLIX), so könnte die Kombination aus Powerstation und Solarpanel genau richtig für euch sein. Insgesamt drei unterschiedliche Angebote warten derzeit auf euch.

Anker 555 Powerstation (1024Wh und 1000W) + 100W Solarpanel

Beim ersten Bundle kombiniert Anker die Anker 555 Powerstation mit einem 100W Solarpanel. Mit einer Kapazität von 1024Wh und 1000Watt ist diese Ladestation die ideale Lösung, um alle wichtigen Geräte, wie z. B. eine Kaffeemaschine, Laptop und mehr mit Strom zu versorgen. 555 PowerHouse ist mit 2 AC-Anschlüssen, 3 Hochgeschwindigkeits USB-C-Anschlüssen (1 × 100 W, 2 × 60 W), 2 USB-A-Anschlüssen und einer Autosteckdose ausgestattet. Das Solarpanel bietet euch 100W.

Anstatt 1399 Euro werden im Rahmen des Angebot nur 1199 Euro fällig. Ihr spart somit 200 Euro bzw. 14 Prozent.

Angebot Anker 555 Powerstation mit 1*100W Solarpanel, 1024Wh LiFePO4 Batterien, 1000W tragbare... 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...

5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 555 Powerstation...

Anker 757 Power Station (1229Wh und 1500 Watt) + 100W Solarpanel

Bei diesem Bundle werden Anker 757 Powerhouse und ein 100W Solarpanel kombiniert. Mit einer Kapazität von 1229Wh und 1500 Watt ist dieses PowerHouse nicht nur die ideale Lösung für dringende Notfälle und Stromausfälle, sondern auch beim entspannten Camping mit einem Elektrogrill, einer Kaffeemaschine, einem Kühlschrank und mehr.

Es ist mit 2 AC-Anschlüssen, 4 USB-A-Anschlüssen, 2 USB-C-Anschlüssen und einer Autosteckdose ausgestattet. Neben der Power Station erhaltet ihr den Anker 625 Sonnenkollektor (Solarpanel mit 100W).

Anstatt 1799 Euro werden bei diesem Bundle aktuell nur 1599 Euro fällig. Ihr spart 200 Euro bzw. 11 Prozent.

Angebot Anker 757 Power Station, Powerhouse 1229Wh mit 1x 100W Solar Panel, Ladestation mit LiFePO4, 2X... 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...

MÄCHTIGE KAPAZITÄT: Mit einer Kapazität von 1229Wh und 1500 Watt ist dieses PowerHouse nicht nur...

Anker 767 Powerhouse (2048Wh und 2300W) + 200W Solarpanel

Anker 767 Powerhouse ist das aktuelle Spitzenmodell des Herstellers. Dieses wird bei diesem Bundle mit einem Anker 531 Solarpanel mit 200W kombiniert. Die Powerstation bietet euch 2048Wh und 2300W und ist ideal für unterwegs (oder daheim), wenn ihr besonders viel Strom benötigt. 10 Geräte können dabei gleichzeitig mit Strom versorgt werden. Anker 767 Powerhouse bietet drei 230 V-Anschlüsse mit einer Leistung von bis zu 2300 W, drei USB-C-Ladeanschlüsse, zwei USB-A-Anschlüsse und zwei 12 V-Steckdosen.

Für das Bundle aus Anker 767 und Anker 531 werden vorübergehend nur 2799 Euro anstatt 2999 Euro fällig. Ihr spart 200 Euro bzw. 7 Prozent.