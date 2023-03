Seit einiger Zeit bietet die Apple Watch die Möglichkeit an, den Schlaf des Anwenders zu überwachen. Auf Basis von Daten der Apple Heart and Movement Study geben Forscher zu verstehen, dass die meisten Anwender fast jede Nacht nicht auf ausreichend Schlaf kommen. Die Studie, die Anfang dieses Monats vom Brigham and Women’s Hospital veröffentlicht wurden, basiert auf Schlafdaten von über 42.000 Apple Watch Besitzern.

Apple Watch Studie: Nutzer erhalten zu wenig Schlaf

Forscher des Brigham and Women’s Hospital analysierten über 2,9 Millionen Nächste von Apple Watch-Benutzern, so ABC News. Sie fanden heraus, dass nur 31 Prozent der Studienteilnehmer mindestens sieben Stunden Schlaf pro Nacht bekommen, was das für gesunde Erwachsene empfohlene Minimum ist.

Die American Heart Association empfiehlt sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht. Anwender, die nicht mindestens sieben Stunden Schlaf erhalten, besitzen ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kognitiven Verfall und Demenz, Depressionen, Fettleibigkeit und höheren Blutdruck, Blutzucker und Cholesterinspiegel.

Weitere Erkenntnisse der Studie: