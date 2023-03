Habt ihr Interesse an einer echten AirTag-Alternative? Zeitlich befristet, könnt ihr euch den Schlüsselfinder ATUVOS mit AirTag-Technologie im 4er-Set für nur 55,99 Euro sichern. Rechnerisch zahlt ihr nur 14 Euro pro Keyfinder. Neben dem 4er-Set ist auch das 2er-Set und das Einzelpaket im Preis gesenkt.

Schlüsselfinder ATUVOS mit AirTag-Technologie nur 13,26 Euro

Ohne wenn und aber erfreuen sich die Apple AirTags seit ihrem Verkaufsstart großer Beliebtheit. Doch nicht nur Apple bietet Schlüsselfinder an, die auf dem „Wo ist?“-Netzwerk basieren, auch verschiedene Drittanbieter offerieren Keyfinder, die ebenso auf der Apple AirTag Technologie und somit dem „Wo ist?“-Netzwerk basieren. Bestes Beispiel hierfür ist „ATUVOS“.

Den Schlüsselfinder ATUVOS gibt es einzeln, im 2er Pack und im 4er Pack. Um auf die rabattierten Preise zu gelangen, müsst ihr zwingend den 5 Prozent bzw. 30 Prozent Rabatt-Gutschein auf der jeweiligen Amazon Produktseite aktivieren. Der Rabatt wird dann während des Bestellprozesses abgezogen. Das beste Preis-Leistungsverhältnis bietet aktuell das 4er Pack an.

Einzeln kostet der ATUVOS Schlüsselfinder derzeit 16,99 Euro, aktiviert man den Gutschein, so werden nur noch 16,14 Euro fällig. Das 2er Pack kostet aktuell 29,99 Euro, aktiviert man jedoch den 5 Prozent Coupon, so werden nur noch 28,49 Euro bzw. 14,25 Euro je ATUVOS Schlüsselfinder fällig. Rechnerisch ist das 4er Pack am attraktivsten. Dieses kostet aktuell 79,99 Euro. Aktiviert man den 30 Prozent Gutschein, so werden nur 55,99 Euro bzw. 14 Euro je ATUVOS Schlüsselfinder fällig.

Das Angebot ist nur noch heute bis 23:59 Uhr gültig. Bei konkretem Interesse solltet ihr direkt zuschlagen. Bei dem Preis kann man nicht wirklich etwas falsch machen.

