Zendure hat SolarFlow an spannendes neues Produkt angekündigt, welches sich in erster Linie an Besitzer eines sogenannten Balkonkraftwerks richtet. Bei Zendure SolarFlow handelt es sich zum ein Plug&Play-Speichersystem für Balkon-Solarenergie, welches kompatibel mit gängigen Balkon-Solarpanelen ist. Angeschlossen an Solarpanel und Mikro-Wechselrichter könnt ihr Solarenergie tagsüber speichern und in der Nacht nutzen.

Zendure stellt erstes Speichersystem für Balkon-Kraftwerke vor

Hohe Energiepreise, die für Viele eine finanzielle Belastung darstellen, während zugleich der Schrei nach Nachhaltigkeit im alltäglichen Leben immer lauter wird – dies sind Gründe, warum immer mehr Menschen auf erneuerbare Energien setzen und in eine eigene Photovoltaikanlage investieren, um unabhängig Strom zu produzieren. Die Bundesregierung hat die Notwendigkeit erkannt und macht den Kauf von Solaranlagen sowie die dazugehörigen Stromspeicher und Wechselrichter seit dem 1. Januar 2023 durch eine Befreiung von der Mehrwertsteuer erschwinglicher.

Zendure hat mit SolarFlow ein erstes Speichersystem für Balkon-Kraftwerke vorgestellt. Dieses richtet sich gleichermaßen an Singles, Pärchen, Familien oder Senioren. Das Speichersystem kann als Komplettpaket mit Solarpanel und Mikro-Wechselrichter von Zendure erworben werden, und ist dank der Kompatibilität mit auf dem Markt bestehenden Balkon-Solarpanelen aber unabhängig vom Hersteller nutzbar. Der Hersteller schreibt

Verbraucher, die bereits ein Solarpanel für den Balkon und Mikro-Wechselrichter besitzen, können somit SolarFlow unkompliziert mit einem MC4-Stecker an die vorhandenen Geräte anschließen. Der PV-Hub der SolarFlow ist mit einem 800W Output sowie einem intelligenten Batteriemanagementsystem ausgestattet und speichert überflüssige Energie in den dazugehörigen LFP-Batterien. Dadurch verhindert SolarFlow, dass erzeugte Energie verloren geht und stellt diese für die Nacht bereit. Damit können Verbraucher bis zu 32 Prozent bei ihren jährlichen Energiekosten ersparen. SolarFlow ist benutzerfreundlich und kann als Plug&Play-Speichersystem mit wenig Handgriffen installiert, montiert und wieder demontiert werden. Eine einzelne Batterie hat eine Kapazität von 960Wh und lässt sich mit bis zu drei weiteren Batterien durch kabellose Stapelung aufeinander verbinden und auf eine maximale Kapazität von 3840Wh erweitern. Damit ist sie ideal für Menschen, die einem Stromverbrauch von 2 bis 4 kWh pro Nacht haben. SolarFlow ist mit einem robusten Metallgehäuse versehen und nach IP65 wasserfest, sodass Verbraucher das Speichersystem bedenkenlos auf dem Balkon, auf der Terasse oder im Garten – auch in einem Schreber-Garten – platzieren und nassem Wetter aussetzen können. Über eine eingebaute Bluetooth-Verbindung kann SolarFlow außerdem mit dem Smartphone verbunden werden, sodass Besitzer stets den PV-Hub steuern und den Ladestand der Batterien überprüfen können.

Highlights im Überblick

SolarFlow zeichnet sich unter anderem durch folgende Alleinstellungmerkmale aus:

Kompatibel mit auf dem Markt verfügbaren Balkon-Solarpanelen

Speicherkapazität von 960Wh bei einer und 3.840Wh bei vier Batterien

PV-Hub mit 800W Output

Anschluss an Solarpanel und Mikro-Wechselrichter mittels MC4-Stecker

Maximaler Energieertrag durch Dual Maximum Power Point Tracking (800W Input/1200W Output)

Smarte AIoT-Steuerung über App

Ein Preis ist aktuell noch unbekannt. Auf der Produkt-Webseite erhaltet ihr weitere Informationen und könnt euch vorab einen Gutschein sichern und diesen beim Marktstart direkt einsetzen.