Die Ebitcam In-Ear Sport Bluetooth Kopfhörer könnt ihr euch aktuell zum absoluten Knallerpreis von nur 8,49 Euro sichern. Dies entspricht einem Rabatt von 27,50 Euro bzw. 76 Prozent. Der Preis ist heiß und nur gültig, solange der Vorrat reicht.

76 Prozent Rabatt: In-Ear Sport Bluetooth Kopfhörer nur 8,49 Euro

Wir sind auf Amazon.de über einen ziemlich spannenden Deal gestolpert. Falls ihr aktuell auf der Suche nach In-Ear Bluetooth-Kopfhörer für den Sport seid und gleichzeitig ein echtes Schnäppchen machen möchtet, so zieht die Ebitcam In-Ear Sport Bluetooth Kopfhörer in die engere Auswahl. Die Kopfhörer könnt ihr euch für gerade einmal 8,49 Euro.

Für diesen Preis haben die Kopfhörer einiges zu bieten. Zunächst einmal sind die Kopfhörer nach IPX7 zertifiziert und somit wassergeschützt und schweißfest. Die drahtlosen Kopfhörer verfügen laut Hersteller über die neuesten Algorithmen zur Geräuschisolierung, die Hintergrundgeräusche herausfiltern können. Jeder Ohrhörer verfügt über Multifunktionstasten für Wiedergabe, Pause, Lautstärkeregelung, Anrufannahme, vorherigen Titel, nächsten Titel. Durch ein langes Drücken von „+“ und „-“ kann sogar Siri aktiviert werden. Bluetooth 5.3 ist ebenfalls an Bord.

Die Ebitcam In-Ear Sport Bluetooth Kopfhörer bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden uns können innerhalb von 1,5 Stunden vollständig aufgeladen werden.

Solltet ihr Interesse an den Kopfhörer haben – bei dem Preis kann man nicht wirklich etwas falsch machen – so greift am Besten direkt zu, bevor der Deal ausgelaufen ist. Zur Erinnerung: Ihr zahlt nur 8,49 Euro anstatt 35,99 Euro und spart somit 27,50 Euro bzw. 76 Prozent.