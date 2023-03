Apple hat seine Apple Karten App verbessert und das detaillierte Stadterlebnis auf Boston ausgeweitet. Das aktualisierte Kartenerlebnis bietet mehr Details und individuell gestaltete 3D-Modelle beliebter Sehenswürdigkeiten.

Mit iOS 15 hat Apple mit der Einführung des detaillierten Stadterlebnisses begonnen. Dieses Erlebnis steht bereits in den Städten Atlanta, Berlin, Chicago, Las Vegas, London, Los Angeles, Melbourne, Miami, Montréal, New York, Philadelphia, San Diego, San Francisco, Seattle, Sydney, Toronto, Vancouver, Washington und einigen anderen zur Verfügung, wie Macrumors zu berichten weiß.

Nun wird das Ganze auf Boston erweitert, so dass ihr individuell gestaltete 3D-Modelle beliebter Sehenswürdigkeiten – wie dem Fenway Park – erkundet werden können. Laut Apple bietet die aktualisierte Karte mehr Details für Straßenmarkierungen, Gebäude, Geschäftsviertel, Jachthäfen, Landbedeckung, Bäume, Höhen, öffentliche Verkehrswege und mehr.

Apple brought its redesigned Maps experience to Boston (where I’m from!) today, and the level of detail is insane 🤯 pic.twitter.com/zklXftXi4G

— Frank McShan (@frankmcshan) March 16, 2023