Apple hat mit iPadOS 16 die Wünsche vieler Nutzer erhört und zahlreiche praktische Neuerungen eingeführt, die das produktive Arbeiten am iPad deutlich erleichtern. Vor allem der Stage Manager, und die Unterstützung eines zweiten Monitors haben hierbei geholfen. Doch es gibt durchaus noch Potenzial zu Verbesserung, wie auch der Designer Parker Ortolani in seinem neusten Konzept veranschaulicht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Einfachheit, Benutzerfreundlichkeit und der Verbesserung der Funktionen, die iPadOS 16 mit sich brachte.

Der Stage Manager soll das Multitasking auf dem iPad auf die nächste Stufe bringen. Mit der Funktion lassen sich Apps automatisch organisieren. Die Fenster können eine unterschiedliche Größe haben und sich überlappen, dabei werden die Apps per Drag-and-drop abgelegt oder zu Gruppen zusammengefasst.

So gut wie die Theorie klingt, so sehr hat die neue Funktion manche Nutzer dann doch verwirrt. Der Stage Manager bot zwar die Möglichkeit, bis zu vier frei fließende Fenster zu haben, deren Größe verändert werden konnte, die Größe der Fenster ist jedoch begrenzt, und der fließende Aspekt war immer noch etwas anders als bei herkömmlichen Betriebssystemen der Desktop-Klasse. Es gibt immer noch eine Art Raster, das befolgt werden muss, wie das App-Raster. Außerdem gab es den Aspekt der App-Ablage, der ebenfalls eine ungewohnte Umsetzung von Multitasking darstellte. Die Absicht und die Idee waren vorhanden, Apple muss sie nur noch ein wenig verfeinern. Der überarbeitete Stage Manager von Parker bringt einige großartige Verbesserungen der Benutzeroberfläche mit sich.

Parker stellt sich ein Erlebnis vor, das sowohl die geteilte Ansicht als auch den Stage Manager kombiniert. Die Idee wäre, ein bildschirmfüllendes Raster-Layout zu erstellen und gleichzeitig mehr als zwei Anwendungen zu öffnen und die Größe zu verändern. Er stellt auch einige neue Funktionen vor, wie das Aufräumen von Stages, die Erstellung eigener Fokus-Modi und eine Mission Control-ähnliche Oberfläche, die eine übersichtliche Ansicht aller geöffneten Apps und Stages anzeigt.

Der aktuelle Zustand des iPad-Sperrbildschirms ist wenig aufregend, einen Mehrwert sucht man hier vergebens. Parkers Version peppt den Sperrbildschirm hingegen merklich auf, dabei ist hierfür keine große Innovation notwendig.

Der Designer bringt die Heute-Ansicht zurück auf das iPad, erlaubt es, die neuen iOS Sperrbildschirm-Widgets hinzuzufügen, und gibt uns die gleichen Anpassungsfunktionen, die wir bereits mit iOS 16 bekommen haben. So kann man den Sperrbildschirm personalisieren, indem man unter anderem die Farben und Schriften anpasst, Motive in Fotos über die Uhrzeit legt und vieles mehr.

Parker hält in seinem Konzept noch weitere Anpassungen bereit. Mit dabei ist ein leicht überarbeiteter Home Screen und eine Funktion, die der Designer „Apple Pencil Dial“ nennt. Hierbei wird ein Zifferblatt eingeblendet, wenn man den Apple Pencil über bestimmte Elemente von Apps hält. Die Funktion bietet Tastenkombinationen und einen schnellen Zugriff auf Werkzeuge während der Arbeit.

my iPadOS 17 concept…

★ Stage manager refinements

★ Stage names + focus modes

★ Mission control app switcher

★ The new lock screen + more widgets

★ Home screen with files and folders

★ Dock shelf + context menu

★ Apple Pencil dial on iPad Pro

★ Top left shortcuts menu pic.twitter.com/9XdrztxesA

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) March 14, 2023