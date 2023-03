Im August letzten Jahres ist der Animationsfilm „Luck“ auf Apple TV+ gestartet. Begleitend hat Apple mächtig die Werbetrommel gerührt. Dabei eroberte der Animationsfilm unter anderem die Apple Webseite. Mittlerweile dürfte der Hype um „Luck“ deutlich abgeebbt sein. Um wieder ein wenig die Aufmerksamkeit auf den Apple Original Film zu lenken, hat das Unternehmen nun „Luck – Short Film: The Hazmat Bunnies in Bad Luck Spot!“ veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht Kurzfilm zu „Luck“

„Luck“, noch nie gehört? Wir holen euch kurz ins Boot. Im Mittelpunkt von „Luck“ steht Sam Greenfield, der „unglücklichste Mensch der Welt“. Aber ihr Schicksal ändert sich, als sie das Land des Glücks findet, eine geheime Fabrik, die alle glücklichen und unglücklichen Momente auf der Welt verwaltet. Sams Abenteuer beinhaltet die Begegnung mit einigen erstaunlichen Fabelwesen, darunter eine sprechende schwarze Katze, ein Drache und viele mehr.

Nun steht der Clip „Luck – Short Film: The Hazmat Bunnies in Bad Luck Spot!“ Auf Youtube bereit. Wenn Pech in das Land des Glücks eindringt, tritt das Eliteteam der Hazmat-Hasen in Aktion.

Solltet ihr noch mehr Appetithäppchen zum Animationsfilm benötigen, so findet ihr hier den offiziellen Trailer. Weitere Clips zum Film gibt es hier, hier und dort zu bestaunen.