Etwas mehr als eine Woche ist es mittlerweile her, dass der neue Animationsfilm „Luck“ auf Apple TV+ gestartet ist. Nun gibt es einen weiteren begleitenden Clip, den Apple auf YouTube veröffentlicht hat.

Apple TV+ veröffentlicht „Luck – Luck Around the World“

Der Start von Luck wird von allerhand Marketingmaßnahmen seitens Apple begleitend. Bereits vor der Premiere hatte Apple ordentlich die Werbetrommel gerührt und dies setzt sich auch nach dem Start fort. So eroberte der Animationsfilm nicht nur die Apple Webseite, auch ein First-Look-Video gab einen näheren Einblick in den Film.

Ab sofort steht „Luck – Luck Around the World“ auf YouTube bereit. In dem Video befragen sich die Luck-Co-Stars Eva Noblezada und Simon Pegg gegenseitig zu verschiedenen Gegenständen. Während diese in einigen Ländern Glück bringen, sorgen sie in anderen Länder dafür, völlig unglücklich zu sein.

Bei Luck handelt es sich um einen abendfüllenden 3D-Animationsfilm, der im Rahmen von Apples Exklusivvertrag mit Skydance Animation veröffentlicht wird.

Im Mittelpunkt von „Luck“ steht Sam Greenfield, der „unglücklichste Mensch der Welt“. Aber ihr Schicksal ändert sich, als sie das Land des Glücks findet, eine geheime Fabrik, die alle glücklichen und unglücklichen Momente auf der Welt verwaltet. Sams Abenteuer beinhaltet die Begegnung mit einigen erstaunlichen Fabelwesen, darunter eine sprechende schwarze Katze, ein Drache und viele mehr.