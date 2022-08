macOS Ventura wird einige nützliche Änderungen einführen. Unter anderem nimmt Apple eine Neugestaltung der Systemeinstellungen vor. Dabei ist anscheinend auch eine Option gestrichen worden, die einen schnellen Wechsel zwischen unterschiedlichen Netzwerkkonfigurationen ermöglicht.

Wie Jason Snell von Six Colors berichtet, hat Apple eine Funktion zur Handhabung unterschiedlicher Netzwerkkonfigurationen (Umgebung) aus der macOS 13 Ventura Beta entfernt.

Die Netzwerkumgebungen finden sich in den „Systemeinstellungen“, unter dem Punkt „Netzwerk“. Im Einblendmenü „Umgebung“ wird der Name des derzeit ausgewählten Satzes von Netzwerkeinstellungen angezeigt. Eine Netzwerkumgebung enthält eine Gruppe von Einstellungen für einen bestimmten Netzwerkanschluss (z. B. den Ethernetanschluss, Modemanschluss oder die WLAN-Verbindung des Computers).

In einem Support-Dokument für macOS Monterey und ältere Versionen erklärt Apple, dass die Funktion unter anderem für folgende Szenarien nützlich sein kann:

Der Mac stellt die Verbindung sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause über mehr als eine Art von Netzwerkdienst her (z. B. WLAN und Ethernet), doch am Arbeitsplatz soll der Mac zunächst versuchen, die Verbindung über Ethernet herzustellen. Zu Hause soll der Verbindungsversuch dagegen zuerst über WLAN erfolgen. Anders ausgedrückt: Du möchtest für jede Umgebung eine andere Reihenfolge der Dienste nutzen.

Offiziell hat Apple den Wegfall der Option noch nicht angekündigt. Doch eine Antwort auf einen entsprechenden Fehlerbericht von dem Entwickler Tyler Loch, lässt vermuten, dass es sich hier nicht um einen Bug handelt, sondern das „gewünschte“ Ergebnis der Beta darstellt.

Whelp. Seems macOS’ long-standing Network Locations feature is gone, and not coming back.

Its absence in Ventura is “as designed”. pic.twitter.com/cv9hz5Npy9

— Tyler Loch (@TylerLoch) August 9, 2022