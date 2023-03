In der vergangenen Woche startete die dritte Staffel der Apple Original-Serie „Ted Lasso“. Die zweite Folge steht ab übermorgen (22. März 2023) auf Apples Video-Streaming-Plattform bereit. Bevor diese ausgestrahlt wird, wird die Besetzung am heutigen Montag das Weiße House in Washington besuchen, um über Themen wie „psychische Gesundheit und Wohlbefinden“ zu sprechen.

Ted Lasso besucht heute den US-Präsidenten Joe Biden

Apple hat zahlreiche Marketingmaßnahmen rund um den Start von „Ted Lasso – Staffel 3“ ergriffen. Am heutigen Tag nimmt das Ganze seinen vorläufigen Höhepunkt. Die Besetzung von Ted Lasso“ wird heute den US-Präsidenten besuchen, um über Themen wie „psychische Gesundheit und Wohlbefinden“ zu sprechen. Dies haben Apple und die Biden Administration nun bekannt gegeben. Präsident Biden twitterte ein Foto auf dem das Oval Office und davor das ikonische Schild „Believe“ zu sehen sind.

Wie Associated Press berichtet, werden Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden die Besetzung von Ted Lasso empfangen, um darüber zu „diskutieren, wie wichtig es ist, sich mit der psychischen Gesundheit zu befassen, um das allgemeines Wohlbefinden zu fördern“.

Jason Sudeikis, der die Titelfigur spielt – ein Amerikaner, der eine Fußballmannschaft in London trainiert – und andere Mitglieder der Besetzung werden sich mit den Bidens treffen, „um zu besprechen, wie wichtig es ist, sich mit Ihrer psychischen Gesundheit zu befassen, um das allgemeine Wohlbefinden zu fördern“, sagte das Weiße Haus. Die dritte Staffel der Emmy-prämierten Feel-Good-Serie von Apple TV+ ist vergangene Woche gestartet. Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses sagte, die Bidens hätten einen Teil der Show gesehen und seien mit ihrer „Botschaft von Positivität, Hoffnung, Freundlichkeit und Empathie“ vertraut.

Neben Jason Sudeikis werden Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Toheeb Jimoh, Cristo Fernandez, Kola Bokinni, Billy Harris, James Lance sowie weitere Darsteller der Serie am heuitigen Montag im White House vorbeischauen.