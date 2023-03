In den vergangenen Wochen und Monaten haben zahlreiche Tech-Unternehmen bekannt gegeben, dass sie sich aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage von mehreren Tausend Mitarbeitern trennen müssen. Apple hat bis dato Entlassungen vermieden. Nichtsdestotrotz muss auch Apple den Gürtel enger schnallen und hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um Kosten zu sparen.

Diese Maßnahmen ergreift Apple, um Entlassungen zu vermeiden

Passend zum Wochenende hat Mark Gurman von Bloomberg die jüngste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht, mit dem der Apple-Insider auf verschiedene aktuelle Apple Themen eingeht. Unter anderem gibt er einen Einblick in Apples Kostensenkungsplan, um Entlassungen zu vermeiden.

Die meisten Tech-Unternehmen haben während der Pandemie weiterhin Mitarbeiter eingestellt – etwas, das Apple weitgehend vermieden hat. Meta kündigte das Metaversum an und gab Milliarden für eine Vision aus, die sich noch bezahlt machen muss. Amazon, Microsoft und Google drängten ebenfalls in unsichere Märkte, die über ihre Kernstärken hinausgingen. Neben der Pandemie sehen sich die Unternehmen auch mit dem Krieg in der Ukraine konfrontiert.

Folgendes hat Apple bisher getan, um Entlassungen zu vermeiden:

Das Unternehmen verschiebt Boni für Teams, die zuvor zweimal jährlich ausgezahlt wurden. Jetzt erhalten diese Teams ihren gesamten Bonus im Oktober, was dem Zeitplan der meisten Kollegen in anderen Unternehmen entspricht. Während Apple dieses Geld bereits in seine Finanzen einkalkuliert hat, kann es dieses Geld noch etwas länger für sich beanspruchen.

Einige Projekte, darunter neue Smart Home Gerät wie ein HomePod mit Bildschirm, wurden mindestens auf nächstes Jahr verschoben. Dadurch kann Apple sein Forschungs- und Entwicklungsbudget dringenderen Projekten zuweisen.

Das Unternehmen hat die Budgets mehrerer Teams gekürzt und benötigt. Die Teams benötigen nun die Genehmigung eines Senior Vice President für weitere Mittel.

Apple hat die Einstellung für einige Teams komplett eingestellt und das Engagieren neuer Mitarbeiter in anderen Teams stark eingeschränkt.

Wenn einige Leute ihre Positionen verlassen, hält Apple diese Stellen offen, anstatt sie zu besetzen.

In einigen Fällen schränkt Apple die Möglichkeit für Mitarbeiter – sowohl im Unternehmen als auch im Einzelhandel – ein, in andere Abteilungen oder Stores zu wechseln, ein Prozess, der normalerweise mit Begleitkosten verbunden ist.

Letztes Jahr entließ Apple viele seiner Personalvermittler mit Verträgen (nicht Vollzeitbeschäftigte). Es hat in den letzten Wochen auch stillschweigend Auftragnehmer gekürzt, die in Ingenieurteams und anderen Gruppen stationiert waren.

Reisebudgets wurden erheblich gekürzt, und Reisen bedürfen jetzt der Genehmigung durch Führungskräfte.

Für einige Abteilungen wurden Reisen auf absehbare Zeit vollständig eingestellt, außer aus geschäftskritischen Gründen.

Manager sind in Bezug auf die Anwesenheit im Büro so streng wie nie zuvor – von den Mitarbeitern wird normalerweise erwartet, dass sie dienstags, mittwochs und donnerstags kommen – und einige Arbeitnehmer glauben, dass dies ein Vorbote dafür ist, dass das Unternehmen Mitarbeiter entlassen wird, die die Anforderungen nicht erfüllen.

In der Einzelhandelswelt wirft Apple einen genaueren Blick auf die Anwesenheit und Arbeitszeiten bei der Arbeit, was ebenfalls Bedenken aufwirft. In einigen Fällen befürchten Mitarbeiter, entlassen zu werden, wenn sie eine bestimmte Anzahl von Stunden nicht erreichen. Einige Mitarbeiter glauben auch, dass Apple eine härtere Linie einschlägt, um die Mitarbeiter zum Kündigen zu bewegen und dem Unternehmen Geld zu sparen.

Einzelhandelsmitarbeiter sagen in einigen Fällen auch, dass Apple ihre Stunden nicht gutschreibt, wenn sich Menschen krank melden oder aus anderen Gründen abwesend sind. Das Unternehmen beseitigt auch die „besondere Krankheitszeit“ für Zeit, die aufgrund von Covid versäumt wurde, und bittet die Mitarbeiter, stattdessen die normale Krankheitszeit zu verwenden – oder unbezahlt zu Hause zu bleiben

Apple ersetzt Mitarbeiter nicht immer, wenn sie das Unternehmen verlassen, so heißt es von vereinzelten Mitarbeitern. Und Entlassungen – aus Standardgründen und nicht aus Massenentlassungen – scheinen auf dem Vormarsch zu sein, ergänzten diese Mitarbeiter.

Auch wenn diese Maßnehmen verschiedene Mitarbeiter von Apple verärgert haben, sind sie im Vergleich zu dem, was viele Tech-Unternehmen zuletzt getan haben, noch ziemlich milde. Zusammengenommen haben die größten Konkurrenten von Apple in den letzten Monaten mehr als 50.000 Mitarbeiter entlassen. Das entspricht fast der Hälfte der Belegschaft von Apple.