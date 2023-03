Anfang März ist die Formel in die neue Saison gestartet. Wird Max Verstappen zum dritten Mal in Folge Weltmeister? Das erste Rennen war in jedem Fall spannend und hat ein paar interessante Erkenntnisse gebracht. Red Bull scheint in diesem Jahr wieder sehr stark zu sein. Aston Martin war die Überraschung zum Saisonstart, Ferrari präsentierte sich ebenfalls stark während das Mercedes-Team schwächelte. An diesem Wochenende steht der Grand Prix von Saudi Arabien an. Mit einem VPN könnt ihr live und kostenlos mit von der Partie sein.

Formel 1 über einen VPN sehen

Der Startschuss liegt hinter uns. Anfang dieses Monats startete die Formel 1 in die neue Saison, 22 weitere Grand Prix stehen an. Der Saisonabschluss stellt der Grand Prix von Abu Dhabi dar, dieser findet am 26. November 2023 statt. Niemals zuvor war die Formel 1 Saison länger.

Um kein Rennen zu verpassen, setzt ihr am besten auf ein starkes VPN, hier empfiehlt sich zum Beispiel Surfshark VPN. Der Anbieter bietet euch nicht nur einen attraktiven Preis, sondern gleichzeitig auch einen großen Funktionsumfang mit über 3.200 Servern in 100 Ländern und schnellen Verbindungsgeschwindigkeiten. So könnt ihr die Formel 1 via VPN im Live-Stream verfolgen – z.B. auf ServusTV, ORF oder SRF.

In Deutschland seht ihr die Formel 1 Exklusiv bei Sky im PayTV. Bis dato hat noch kein Free-TV Sender in Deutschland eine Sublizenz für die Übertragung einzelner Rennen erworben. In der Schweiz und in Österreich laufen die Rennen live im Free TV. Mit dem passenden VPN-Anbieter habt ihr die Möglichkeit, die LIve-Stream der Formel 1 auch in Deutschland zu gucken. Das lässt das Herz für Fans der Königsklasse des Motorsports höher schlagen.

Blicken wir exemplarisch auf Österreich. In unseren Nachbarland teilen sich ORF und ServusTV die Übertragung sämtlicher Rennen der Formel 1 2023 und zeigen diese kostenlos im Free-TV. Ähnlich sieht es mit der SRF in der Schweiz aus, so dass ihr die Qual der Wahl bei der Übertragung habt.

So funktioniert es

Surfshark VPN abonnieren

Installiert die Surfshark VPN auf eurem Gerät

Verbindet euch mit einem VPN-Server in Österreich oder der Schweiz

Wählt auf dem Gerät den Live-Stream bei ORF, ServusTV oder SRF im Browser auf

Der Umweg auf die Formel 1 Streams in Österreich oder der Schweiz ist nur über einen VPN möglich. Solltet ihr ohne VPN auf die Streams zugreifen wollen, so funktioniert dies aufgrund des Geoblocking nicht. Die Webseite erkennt, dass ihr mit einer deutschen IP-Adresse zugreifen möchtet und lehnt euren Verbindungsversuch ab. Mit einem VPN Service verschaff ihr euch eine IP Adresse aus einem x-beliebigen Land.

Das Ganze funktioniert natürlich auch auf dem umgekehrten Weg. Solltet ih zum Beispiel im Urlaub oder auf Geschäftsreise im Ausland sein, so könnt ihr euch problemlos mit einem deutschen Server verbinden und so vom Ausland auf auf euer Sky-Abo zugreifen und so von unterwegs die Formel 1 oder andere Inhalte angucken.

Zeitplan Großer Preis von Saudi-Arabien

Freitag, 17. März 2023

1. Freies Training: 14:30 Uhr

2. Freies Training: 18:00 Uhr

Samstag, 18. März 2023

3. Freies Training: 14:30 Uhr

Qualifying: 18:00 Uhr

Sonntag, 19. März 2023

Rennen: 18:00 Uhr

Vorteile von Surfshark VPN

Surfshark VPN bietet euch vielschichtige Vorteile. Zunächst einmal könnt ihr mit einem VPN-Service anonym im Internet surfen. Zudem könnt ihr euch vor Bedrohungen unsicherer WLAN-Netzwerke an Flughäfen oder Bahnhöfen zu schützen. Niemand kann euren Datenverkehr von außen einsehen. Nur ihr allein wisst, was ihr online macht. Interessiert, wie es sich anfühlt, im Netz nicht getreckt zu werden? Egal, ob ihr Formel 1 schauen oder einfach nur im Internet surfen möchtet, mithilfe von SurfShark VPN lassen sich eure digitalen Spuren ganz einfach verbergen.

Zudem vermeidet ihr mit einem VPN lästige Cookie-Pop-Ups. Dank des Cookie-Pop-Ups Blockers von SurfShark gehören Cookie-Pop-Ups nun der Vergangenheit an. Einen letztes Beispiel haben wir noch für euch. Zahlreiche Dienste erheben je nach eurem Standort unterschiedlich hohe Gebühren. Dank eines VPN könnt ihr problemlos von einem zum nächsten Server wechseln und euch Abos, Flugtickets bzw. andere Dienste wesentlich günstiger sichern.

Bei Surfshark ist die Anzahl der Geräte, die wir gleichzeitig verbinden könnt, unbegrenzt. So könnt ihr den VPN-Service mit Freunden und Familie teilen.

Über 3200 Server in 100 Ländern

Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen

Keine Erhebung von Informationen

Hilfreicher Kundensupport rund um die Uhr

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Fazit

Surfshark VPN bietet euch eine Vielzahl an Vorteilen. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings. Der VPN-Service ist nicht komplett kostenlos. Die gute Nachricht ist allerdings, dass Surfshark VPN trotz seines attraktiven Leistungsumfangs verhältnismäßig preiswert ist. Im Rahmen eines aktuellen Deals erhaltet ihr beim 2-Jahresplan 82 Prozent und zusätzlich 2-Gratis-Monate. So spart ihr Gerde einmal 2,30 Euro pro Monat. Betrachtet man die gesamte Laufzeit von 26 Monaten, so zahlt ihr alles in allem nur 59,76 Euro (zzgl. MwSt). Bei dem Preis under Laufzeit kann man nicht wirklich etwas falsch machen. Solltet ihr mit Surfsahrk VPN nicht zufrieden sein, so könnt ihr die 30-tägige Geld-zurück-Garantie in Anspruch nehmen.

