In den letzten Jahren haben wir einige Auktionen erlebt, bei denen besondere Apple-Geräte versteigert wurden. Der Apple 1 Computer ist hierbei der Dauerrenner und erzielt gerne mehrere Hundert-Tausend Dollar. Dass aber auch Apples Smartphone als Sammlerstück heiß begehrt ist, zeigt jetzt eine Auktion, die ein iPhone der ersten Generation in seiner noch verschweißten Originalverpackung beinhaltete.

Das iPhone wurde für 54.904 Dollar versteigert. Das sind über 54.000 Dollar mehr als der ursprüngliche Preis von 599 Dollar, den das Gerät bei seiner Markteinführung im Jahr 2007 kostete. Das wegweisende Smartphone wurde von RR Auction im Auftrag eines ehemaligen Apple-Mitarbeiters versteigert, der das Gerät bei seiner Erstveröffentlichung erworben hatte. Bereits im Februar wurde ein versiegeltes Original-iPhone für über 63.000 Dollar verkauft, was einen Verkaufsrekord für ein iPhone der ersten Generation darstellt.

In der Beschreibung der jüngsten Auktion heißt es:

„Ungeöffnetes Original Apple iPhone der ersten Generation, Modell A1203, Bestellnummer MA712LL/A (8 GB). Die Verpackung zeigt ein originalgroßes Bild des iPhone mit zwölf Symbolen auf dem Bildschirm, was darauf hinweist, dass es aus der frühesten Produktion (2007) stammt; ein 13. Symbol, für iTunes, kam später im Jahr hinzu. In brandneuem, werkseitig versiegeltem Zustand. Begleitet von einer AT&T-Tasche und einem Faltblatt zu Tarifen und zur iPhone-Aktivierung. Der Verkäufer merkt an, dass er dieses Mobiltelefon bei seinem Erscheinen im Jahr 2007 gekauft hat, aber auch eines durch seine Arbeit als Apple-Mitarbeiter erhalten hat; dieses Ersatzgerät wurde daher nie geöffnet.“