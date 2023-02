Hätte man vor rund 16 Jahren erahnen können, dass sich ein versiegeltes und somit ungeöffnetes Original-iPhone im Jahr 2023 für über 63.000 Dollar bei einer Auktion verkaufen lässt, so hätte sich der ein oder andere Anwender sicherlich zwei, drei Geräte in die Schublade gelegt.

Auktion: Versiegeltes Original-iPhone erzielt über 63.000 Dollar

Die Rendite kann sich sehen lassen. Ein Original-iPhone, welches im Jahr 2007 wenige Hundert Dollar kostete, erreichte bei einer Auktion im Jahr 2023 über 63.000 Dollar. Die Auktion startete bei LCG Auctions am 02. Februar und liegt bis zum 19. Februar 2023. Nach insgesamt 27 abgegebenen Geboten erzielte das ungeöffnete und versiegelte Original-iPhone einen Preis von 63.356,40 Dollar. Setzt man einen ursprünglichen Verkaufspreis von 599 Dollar an, so erzielte das Geräte den 105-fachen Verkaufspreis.

Laut Business Insider erhielt die Besitzerin das iPhone im Jahr 2007 von ihren Freunden geschenkt. Sie benutzte es allerdings nie, da iPhones zu dieser Zeit nur im Mobilfunknetz von AT&T verwendet werden konnten. Sie ließ das Telefon die folgenden knapp 16 Jahre einfach ungeöffnet.

Im Laufe des vergangenen Jahres liegen ähnliche Auktionen, bei denen ebenfalls ein Original-iPhone im Fokus standen. Für diese Geräte wurden 35.000. und 39.000 Dollar erzielt. Der neue Verkaufspreis von 63.356,40 Dollar dürfte einen neuen Rekord darstellen.