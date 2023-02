Seit wenigen Wochen zeichnet sich immer konkreter ab, dass Sonos zeitnah neue Lautsprecher namens Era 100 und Era 300 ankündigen wird. Nun tauchen augenscheinlich offizielle Marketingfotos auf, die uns einen Einblick verschaffen, was uns erwartet.

Sonos Era 100 und Era 300: Fotos zeigen neuen Lautsprecher

Die Gerüchte der letzten Wochen sind so konkret, dass wir mittlerweile davon ausgehen, dass Sonos zeitnah neue Lautsprecher vorstellen wird. Mit „zeitnah“ meinen wir, in den kommenden drei bis vier Wochen. Die Vorbereitungen scheinen im Hintergrund auf Hochtouren zu laufen.

Unsere Kollegen von The Verge, die bereits in den letzten Wochen gut informiert waren, zeigen nun Press- bzw. Marketingsfotos zu den kommenden Era 100 und Era 300 Lautsprechern. Ehrlicherweise haben wir keine Zweifel an der Echtzeit der Fotos.

Es heißt, dass der Era 300 rund 450 Dollar kosten wird. Damit wird er günstiger als der Sonos Five und somit das bisherige Sonos-Flaggschiff sein. Dies impliziert, dass der Sonos Five auch weiterhin des Teil des Sonos Portfolios sein wird. Anders scheint es sich beim Era 100 zu gestalten. Dieser scheint den bisherigen Sonos One zu ersten. Diese soll mit 250 Dollar etwas teurere sein als der Sonos One (219 Dollar). Für dem Aufpreis sollen Kunden allerdings auch einen Mehrwert erwarten. Sowohl Era 100 als auch Eva 300 sollten über einen Bluetooth-Audiowiedergabe und USB-C Line-In verfügen. Beide Era-Lautsprecher verfügen über Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 und Unterstützung für AirPlay 2. Sonos wird separat einen Line-In-Adapter für USB-C-Audio und einen „Combo-Adapter“ zum Anschließen über Ethernet anbieten. 3D Audio mit Dolby Atmos scheint beim Era 300 gesetzt.

Sonos Era 100 und Era 300 sollen Ende März 2023 auf den Markt kommen.