Seit einiger Zeit ist bekannt, dass Sonos an neuen Lautsprechern arbeitet. Nicht nur Sonos selbst hat neue Produkte in Aussicht gestellt, auch die Kollegen von The Verge haben im Sommer letzten Jahres konkrete Informationen zu neuen Lautsprechern geleakt. Nun gibt es weitere Informationen zu den kommenden Era 100 und Era 300 Lautsprechern, die mit Apples HomePod und HomePod mini konkurrieren könnten. Aber auch ein neues Sonos Move (2. Generation) ist in Arbeit.

Era 100 und Era 300: Neue Sonos-Lautsprecher in Arbeit

Sonos arbeitet an neuen Produkten. Neben einem eigenen Kopfhörer, arbeitet der Hersteller auch an neuen Lautsprechern. Nachdem The Verge bereits im vergangenen Jahr Informationen zu den neuen Sonos Lautsprechern liefern konnte, legen diese jetzt noch einmal mit frischen informationen nach.

Die kommenden Sonos Lautsprecher hören auf die Namen Era 100 und Era 300, nachdem diese unter dem Codenamen Optimo 1 und Optimo 2 entwickelt wurden. Ein Fokus der neuen Lautsprecher liegt auf Dolby Atmos und räumlichem Sound. Optisch sollen sich die Lautsprecher deutlich von den bisherigen Sonos Lautsprechern unterscheiden.

Prototypen des Era 300 sollen doppelt so viel RAM und achtmal mehr Flash-Speicher besitzen als bisherige Sonos-Lautsprecher verfügen. Era 300 soll mit WiFi 6, Bluetooth, einem eingebauten Mikrofonen, Auto-EQ und sogar einem USB-C-Line-In ausgestattet sein. Ob dies die finalen Spezifikationen sind, wird sich zeigen. Auch ist unbekannt, ob der Era 300 Sonos Five ersetzen wird oder eigenständig ins Sonos Lineup aufgenommen wird.

Zum Era 100 liegen den Kollegen weniger Informationen vor. Dieses Gerät können den Sonos One ersetzen und gleichzeitig Dolby Atmos unterstützen. Ein Sonos Era 300 SL (Modell ohne Mikrofone) ist ebenso denkbar.

Ein konkreter Vorstellungstermin ist nicht bekannt. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass diese beiden neuen Lautsprecher dieses Jahr vorgestellt werden.

Sonos arbeitet an Move (2. Generation)

Mit dem Sonos Move, der im Jahr 2019 auf den Markt gekommen ist (hier unser Test), bietet der Hersteller einen tragbaren Lautsprecher an, den ihr unterwegs sowie in den eigenen vier Wänden verwendet könnt. Nun soll sich eine neue Generation des Move in der Entwicklung befinden. Details hierzu sind nicht bekannt. Ein verbesserter Sound sowie Verbesserungen bei der drahtlosen Anbindung dürften gesetzt sein.