Anfänglich stark kritisiert, ist der WhatsApp Status mittlerweile eine beliebte Möglichkeit für viele Nutzer, um aktuelle Neuigkeiten oder Momente mit Freunden und Bekannten auf WhatsApp zu teilen. Nun hat der Messenger-Dienst insgesamt fünf neue Statusmeldungen angekündigt.

WhatsApp kündigt fünf neue Statusmeldungen ein

Die Meldungen verschwinden innerhalb von 24 Stunden wieder und können Fotos, Videos, GIFS, Text und mehr umfassen. Am heutigen Tag hat WhatsApp die Erweiterung der Statusmeldungen angekündigt.

Auswahl eines privaten Publikums

Nicht jeder Status, den ihr teilst, ist auch für alle eure Kontakte geeignet. WhatsApp bieten euch die Flexibilität, eure Privatsphäre-Einstellungen für jeden Status zu aktualisieren. So könnt ihr bei jeder Aktualisierung eures Status entscheiden, wer ihn sehen kann. Eure letzte Auswahl wird gespeichert und als Standard für euren nächsten Status verwendet.

Sprach-Status

WhatsApp führt die Möglichkeit ein, direkt im WhatsApp-Status bis zu 30 Sekunden lange Sprachnachrichten aufzuzeichnen und zu teilen. Mit dieser Funktion könnt ihr eure Statusmeldungen noch persönlicher gestalten. Ihr könnt sie vor allem dann nutzen, wenn ihr lieber Sprachnachrichten sendet als geschriebenen Text.

Status-Reaktionen

Mit dieser neuen Funktion könnt ihr schnell und einfach auf die Statusmeldungen von Freunden und engen Kontakten reagieren. Dies war laut WhatsApp die von euch am meisten gewünschte Funktion nach der Einführung von Reaktionen im letzten Jahr. Ihr könnt jetzt schnell auf jeden Status antworten, indem ihr einfach nach oben wischt und auf eines der acht Emojis tippt. Natürlich könnt ihr weiterhin mit Text, Sprachnachricht, Stickern oder Ähnlichem antworten.

Status-Profilringe für neue Meldungen

Mit dem neuen Status-Profilring verpasst ihr nie wieder eine Statusmeldung von einem geliebten Menschen. Dieser Ring wird um das Profilbild deines Kontakts herum angezeigt, sobald die Person eine Statusmeldung teilt. Er wird in den Chatlisten, in den Listen der Teilnehmenden in Gruppen und in der Kontaktinfo angezeigt.

Link-Vorschauen im Status

Ab sofort wird, wenn ihr einen Link in eurem Status postest, automatisch eine visuelle Vorschau des Linkinhalts angezeigt, genau wie beim Senden einer Nachricht. Mit visuellen Vorschauen sehen eure Statusmeldungen besser aus, und eure Kontakte können sich mehr unter dem Link vorstellen, bevor sie darauf klicken.

WhatsApp gibt zu verstehen, dass die Neuerungen ab sofort eingeführt werden. Bis die neuen Statusmeldungen alle Nutzer erreicht, werden allerdings ein paar Wochen ins Land gehen.