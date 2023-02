In der Nacht von Sonntag auf Montag findet eins der größten Sportereignisse statt. Die Rede ist vom Super Bowl LVII. Seit vergangenem Jahr ist bekannt, dass Apple bzw. Apple Music als Sponsor der Halbzeit-Show agieren wird. Nun wurde begleitend ein neues Apple Music Hashflag auf Twitter aktiviert.

Neue Apple Music Hashflags auf Twitter

In diesem Jahr löst Apple Music Pepsi als Sponsor der Super Bowl Halftime-Show ab. Uns erwartet nicht nur ein Live-Auftritt von Rihanna, sondern auch der ein oder andere interessante Werbespot in der Halbzeit-Pause. Genau wie bei den vergangenen Apple Special Event wurden nun spezielle Hashflags auf Twitter ins Leben gerufen, um die Halbzeit-Show in dem sozialen Netzwerk zu begleiten.

Sollet ihr aktuell eins der folgenden Hashtags auf Twitter verwenden:

#AppleMusic

#AMHalftime

#HalftimeShow

#AppleMusicHalftime

#AppleMusicHalftimeShow

so erscheint ein kleines rotes Apple Logo zusammen mit eurem Tweet.

Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch bis zum Super Bowl LVII und zur Apple Music Halftime-Show gedulden. Den Weg dorthin begleitet Apple Music mit verschiedenen „Leckerbissen“. Seit Kurzem könnt ihr zum Beispiel auf die Songs von Rihanna in 3D Audio in Dolby Atmos zugreifen. Es werden ihre herzzerreißenden Hymnen ihrer gesamten Karriere präsentiert, die Pop, Rap, R&B und EDM-Sounds aus ihrem immer größer werdenden Repertoire vereinen.

Für Fans, die sich auf American Football einstimmen möchten, enthält Rihanna’s Road to Halftime auf Apple Music eine offizielle Sammlung von 32 Playlists mit den Top-Songs, die jedes NFL-Team in der Umkleidekabine, im Kraftraum und am Spieltag hört.