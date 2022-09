Die National Football League (NFL) hat bekannt gegeben, dass man Apple Music als neuen Partner für die Halbzeitshow des Super Bowls gewinnen könnte. Der bisherige Sponsor „Pepsi“ gab im Mai dieses Jahres bereits bekannt, dass man nach 10 Jahren Premium-Partnerschaft für die Super Bowl Halbzeitshow das Mikrofon weiterreichen werden. Nun ist mit Apple Music ein neuer Partner gefunden.

Super Bowl Halbzeitshow: Apple Music wird neuer Premium-Sponsor

Ihr erinnert euch noch an die Halbzeitshow des Super Bowls LVI? Über 120 Millionen Zuschauer sahen sich Anfang dieses Jahres die Halbzeitshow live an, bei der eine Reihe namhafter Musiker auftraten, darunter Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar. Es war das erste Mal, dass diese fünf mehrfach preisgekrönten Künstler zusammen auf der Bühne auftraten. Die Super Bowl LVI Halftime Show wurde mit drei Creative Emmy Awards ausgezeichnet.

In den kommenden Jahren – die NFL spricht von einer mehrjährigen Partnerschaft mit Apple Music – wird die Super Bowl Halftime Show von Apple gesponsert. Auf dieser Art und Weise soll die musikalische Darbietung des Jahres, mit Apple Music zusammengebracht werden.

„Musik und Sport nehmen einen besonderen Platz in unseren Herzen ein, daher freuen wir uns sehr, dass Apple Music Teil der größten Bühne von Musik und Football sein wird“, sagte Oliver Schusser, Apples Vizepräsident für Apple Music und Beats. „Wir freuen uns auf noch epischere Auftritte im nächsten Jahr und darüber hinaus mit der Apple Music Super Bowl Halftime Show“.

Der Super Bowl LVII wird übrigens am Sonntag, den 12. Februar 2023 in Glendale, AZ, ausgetragen. Bei diesem Event wird Apple Music erstmals als Partner auftreten. In den kommenden Monaten können Fans exklusive Details und Einblicke im Vorfeld der Apple Music Super Bowl Halftime Show erwarten, indem sie @AppleMusic auf TikTok, Instagram und Twitter folgen.