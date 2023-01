Mit großen Schritten bewegen wir uns auf den Super Bowl LVII zu. In der Nacht vom 12. auf den 13. Februar ist es soweit und die Philadelphia Eagles treffen auf die Kansas City Chiefs. Apple Music tritt in diesem Jahr erstmals als Sponsor der Halbzeit-Show auf. Vorab hat Apple Music nun Rihanna’s Road to Halftime zum Super Bowl LVII vorgestellt. Die Halbzeit-Show dreht sich rund um die Künstlerin Rihanna. Bis es soweit ist, erwarten euch bereits vorab ein paar „Leckerbissen“.

Apple Music stellt Rihanna’s Road to Halftime zum Super Bowl LVII vor

Seit heute Nacht stehen mit den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs die Mannschaften fest, die beim Super Bowl LVII aufeinander treffen. Gewohnt musikalisch geht es wieder bei der Halbzeit-Show zur Sache. Auf dem Weg dorthin hält Apple Music bereits ein paar Rihanna-Highlights parat. Apple Music bietet Fans von Rihanna neue und exklusive Möglichkeiten, ihr musikalisches Genie zu erleben und zu feiern.

Vor Kurzem haben wir euch schon auf den ersten Trailer zur Apple Music Halbzeit-Show aufmerksam gemacht. Der große Countdown läuft und Rihanna machte ihre Fans bereits neugierig, auf das, was sie in der Nacht auf den 13. Februar erwartet. Vorab können Fans Rihannas Musik mit dem multidimensionalen Sound von Apple Music erleben.

Rihanna ab sofort in 3D Audio auf Apple Music

Ab heute könnt ihr auf die Songs des Megastars in 3D Audio in Dolby Atmos zugreifen. Es werden ihre herzzerreißenden Hymnen ihrer gesamten Karriere präsentiert, die Pop, Rap, R&B und EDM-Sounds aus ihrem immer größer werdenden Repertoire vereinen.

Möchtet ihr Mitsingen? Kein Problem. Mit Apple Music Sing mit Rihanna ist dies möglich. Mit dem neuen Apple Music Sing Feature könnt ihr das Mikrofon bei euren Lieblingssongs von Rihanna in die Hand nehmen, um unter anderen Solos, Duette oder als Background auf allen kompatiblen Modellen von iPhone und iPad sowie dem neuen Apple TV 4K zu singen. Das Ganze klappt natürlich auch mit vielen Millionen weiterer Songs.

Pressekonferenz zur Super Bowl LVII Halftime Show

Welchen Stellenwert die Halbzeit-Show beim Super Bowl besitzt, zeigt die Tatsache, dass es für diese eine eigene Pressekonferenz gibt. Am 9. Februar 2023 um 18 Uhr MEZ wird Nadeska Alexis von Apple Music Radio mit Rihanna auf der Pressekonferenz zur Super Bowl LVII Halftime Show sprechen. Zuschauer:innen können das Interview live oder auf Abruf auf Apple Music, auf @AppleMusic TikTok, Instagram, YouTube und Twitter oder über das NFL Network verfolgen.

Auch Apple Music Radio wird das Ganze mitbegleiten. Zu den exklusiven Sondersendungen gehören „Halftime Hype Radio“, eine 10-teilige Serie, die einige der bemerkenswertesten Super Bowl-Halbzeitauftritte aller Zeiten Revue passieren lässt, „Rihanna Revisited Radio“, eine achtteilige Diskussionsrunde, die den kulturellen Einfluss des Musikkatalogs der Sängerin untersucht und „Live from Super Bowl LVII“ mit täglichen Live-Sendungen, die die Stimmung in Arizona vor dem Wochenende mit den Apple Music Radio-Moderatoren Zane Lowe, Ebro Darden und Nadeska Alexis sowie einer Reihe von Überraschungsgästen einfangen.

NFL Team Playlists

Für Fans, die sich auf American Football einstimmen möchten, wird Rihanna’s Road to Halftime auf Apple Music eine offizielle Sammlung von 32 Playlists mit den Top-Songs enthalten, die jedes NFL-Team in der Umkleidekabine, im Kraftraum und am Spieltag hört.

