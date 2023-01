Apple betreibt unterschiedliche YouTube-Kanäle, um Produkte vorzustellen, Funktionen zu erklären, Tipps & Tricks auszusprechen etc. pp. Aktuell hat der Hersteller aus Cupertino zwei neue Clips im deutschen Apple Support YouTube-Kanal veröffentlicht. Es dreht sich um das Zurückrufen von E-Mails auf einem Mac sowie das Anzeigen und Kopieren von WLAN-Passwörtern auf dem iPhone.

In Mail auf eurem Mac eine E-Mail zurückrufen

Unter macOS Ventura hat Apple verschiedene Neuerungen für die Mail-App eingeführt. Unter anderem könnt ihr in Mail auf eurem Mac eine E-Mail zurückgerufen.

Wenn euch in einer E-Mail ein Fehler unterlaufen ist oder ihr eine E-Mail versehentlich gesendet habt, könnte ihr sie mit „Senden widerrufen“ zurückholen. Ihr könnt auch eine Verzögerung für alle E-Mails einstellen, um euch etwas mehr Zeit zu geben, um sie zu widerrufen. Klickt in der App „Mail“ auf dem Mac innerhalb von 10 Sekunden, nachdem ihr eine E-Mail gesendet habt, unten in der Seitenleiste auf „Senden widerrufen“ (oder wählt „Bearbeiten“ -> „Widerrufen“).

Wenn ihr die zum Widerrufen von E-Mails verfügbare Zeit ändern oder „Senden widerrufen“ deaktivieren wollt, wählt „Mail“ -> „Einstellungen“, klickt auf „Verfassen“, klickt auf das Einblendmenü „Verzögerung, um Senden zu widerrufen“ und wählt eine Option aus.

WLAN-Passwörter auf dem iPhone anzeigen und kopieren

In dem zweiten eingebundenen Video erfahrt ihr, wie ihr das Passwort des WLAN-Netzwerks, mit dem ihr derzeit verbunden seid, oder von WLAN-Netzwerken, mit denen ihr zuvor verbunden wart, findet und kopiert.

So funktioniert es

Tippt in der Einstellungen-App auf „WLAN“. Sucht das WLAN-Netzwerk, für das ihr das Passwort anzeigen möchtet, und tippt auf die Infotaste. Tippt auf das versteckte Passwort. Verwendet Face ID oder Touch ID, um das Passwort zu entsperren und anzuzeigen.