Soundcore Liberty 4 und VR P10 sind da. Zum Start in die neue Woche kündigt Anker zwei neue Kopfhörer an. Genau genommen, hat Ankers Tochterunternehmen Soundcore die neuen komplett drahtlosen Kopfhörer präsentiert. Ein Highlight ist sicherlich der integrierte Pulsmesser bei den Soundcore Liberty 4. Zum Verkaufsstart könnt ihr euch diese direkt mit 20 Euro Rabatt sichern. Die Soundcore VR P10 punkten mit einer besonders niedrigen Latenz und sollen in erster Linie Gamer ansprechen. Auch hier könnt ihr zum Verkaufsstart bares Geld sparen.

Soundcore Liberty 4

Der Nachfolger der Liberty 3 Pro ist da. Anker hat heute den Soundcore Liberty 4 vorgestellt. Dabei verspricht der Hersteller einen herausragenden Sound, hohen Tragekomfort und erstmals Gesundheits-Tracking.

Die soundcore Liberty 4 bieten höchsten Premium-Sound mit der ACAA-3.0-Technologie (Astria Koaxial-Akustik-System), dem LDAC-Modus und gleich zwei dynamischen Treibern. So sorgen sie für ein großes Soundspektrum in jedem Genre, besonders im 360-Grad-Modus mit genauer Erfassung der Kopfposition.

Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 9 Stunden an, in Kombination mit dem Ladecase sind es bis zu 28 Stunden. So komfortabel die langen Akkureserven und Quetsch-Steuerung sind, so bequem macht es einen die Dual-Layer-Struktur der Gehöraufsätze (vier Größen). Musik geht bekanntlich ans Herz – die Liberty 4 achten beim Hören genau darauf: Über die soundcore-App habt ihr euren Herzschlag immer im Blick.

Die neuen soundcore Liberty 4 könnt ihr ab sofort zum Preis von 149,99 Euro kaufen. Zum Verkaufsstart und nur bis zum 05. Februar 2023 sichert ihr euch mit dem Gutscheincode „soundcore“ 20 Euro Rabatt.

Für rasantes Gaming: soundcore VR P10

Bruchteile einer Sekunde entscheiden über Freud und Leid am Gaming-Controller oder der Computer-Maus – umso ärgerlicher sind verpasste Augenblicke durch Bluetooth-Verzögerungen. Hier kommen die Soundcore VR P10 ins Spiel: Die Gaming-In-Ears beherrschen durch den mitgelieferten USB-C-Dongle die LightningSync-Technologie mit einer 2,4-Gigahertz-Hochgeschwindigkeitsverbindung und damit nahtloses Zocken bei niedriger Latenz von unter 30 Millisekunden. Die elf Millimeter-Treiber sowie der LC3-Codec sorgen für tollen Klang und ein immersives Spielgefühl, gerade in der virtuellen Realität. Zum Beispiel mit der Meta Quest 2 – das unterstreicht die „Made for Meta“-Zertifizierung von Meta.

Der Listenpreis der Soundcore VR P10 beträgt 99,99 Euro. Zum Verkaufsstart erhaltet ihr diese für nur 77,99 Euro.