Nach einem schweren Verkehrsunfall in Tansaniern (Australien) hat die Unfallerkennug des iPhone 14 automatisch einen Notruf abgesetzt und so Rettungsdienste alarmiert.

iPhone 14: Unfallerkennung ruft Notdienst nach schwerem Unfall

Seit dem Verkaufsstart des iPhone 14 und iPhone 14 Pro hat die automatische Unfallerkennung in verschiedenen Unfallsituationen automatisch die Rettungsdienste alarmiert. Das jüngste Beispiel stammt aus Australien. Dort verunfallte ein Ford Ranger mit Pferdeanhänger und landete im Straßengraben.

Die Polizei wurde automatisch nach dem Unfall über die Unfallerkennung des iPhone 14 benachrichtigt und erreichte den Tatort innerhalb von acht Minuten. Im Pkw saßen fünf Personen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren. Die Insassen waren zum Teil leicht und zum Teil schwer verletzt und wurden ins Krankenhaus verbracht.

Weiter heißt es in dem Polizeibericht, dass zwei der vier transportierten Pferde unmittelbar nach dem Unfall starben. Die anderen beiden Pferde mussten noch vor Ort eingeschläfert werden. Polizeiinspektorin Ruth Orr gab zu Protokoll gegenüber ABC News zu Protokoll, dass die automatische Unfallerkennung des iPhone 14 die Polizei und die Rettungsdienste dabei unterstütz hat, zeitnah vor Ort zu sein.

Falschmeldungen kommen weiterhin vor

Mit dem iPhone 14 und iPhone 14 Pro hat Apple die Unfallerkennung eingeführt. Mit dem neuen Dual-Core Beschleunigungssensor, der g-Kräfte bis zu 256g erfasst, und dem Gyrosensor mit hohem Dynamikbereich kann das iPhone über die Unfallerkennung schwere Autounfälle erkennen und automatisch den Notruf wählen, wenn ihr bewusstlos seid oder das iPhone nicht erreichen könnt. Diese Funktionen ergänzen vorhandene Komponenten wie das Barometer, das nun einen veränderten Kabinendruck erfasst, das GPS, das zusätzliche Infos bei Tempoänderungen liefert, und das Mikrofo, das typische laute Geräusche von schweren Autounfällen erkennt.

Auf der einen Seite meldet das iPhone 14 echte Unfälle und sorgt so dafür, das Rettungsdienste und Polizei zeitnah vor Ort sein können. Auf der anderen Seite gibt es falsch positive Meldungen. Jeder irrtümliche Anruf bedeutet natürlich eine unangemessene Belastung der örtlichen Rettungsdienste. The Japan News berichtet, dass die Feuerwehr der Kita-Alps, Nagano in Japan, zwischen dem 16. Dezember 2022 und dem 23. Januar 2023 134 falsche Anrufe erhalten hat. In erster Linie stammten diese von der iPhone 14 Unfallerkennung, die fälschlicherweise ausgelöst wurde, wenn Nutzer mit ihrem iPhone die Skipisten hinunterfuhren.

Mit iOS 16.1.2 hatte Apple bereits die Unfallerkennung auf dem iPhone 14 (Pro) optimiert.