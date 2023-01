Im vergangenen Herbst kündigte die National Football League an, dass Apple Music der neue Sponsor der NFL Super Bowl Halftime Show sein wird und damit Pepsi ablöst. Knapp vier Wochen vor dem Event steht fest, dass die „Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show“ mit der Sängerin Rihanna die große Feier anheizen wird.

Rihanna auf der Super Bowl Halftime Show

Apple gab im September 2022 bekannt, dass das Unternehmen die Super Bowl Halftime Show erstmals sponsern wird, nachdem Pepsi im Februar 2022 aus dem Sponsoring ausgestiegen war. Zunächst gab es Gerüchte, dass Taylor Swift im Rahmen der Show auftreten wird, letztendlich machte jedoch Rihanna das Rennen. Damit tritt die Sängerin in die Fußstapfen von Shakira, Mary J. Blige, Eminem und Co.

In einem ersten Trailer rührt Rihanna auch schon die Werbetrommel für Apples große Show an:

Die Kooperation ist für Apple Music eine große (und sicher kostspielige) Chance an Bekanntheitsgrad zu gewinnen. Nach Angaben der NFL wurde die Super Bowl LVI Halftime Show aus dem Jahr 2022 von über 120 Millionen Menschen gesehen.

„Musik und Sport haben einen besonderen Platz in unseren Herzen“, sagt Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats bei Apple, „daher freuen wir uns sehr, dass Apple Music Teil der größten Bühne für Musik und Football sein wird.

Apple Music bietet neben dem Spot in seiner App auch Playlists von Rihanna und NFL-Spielern sowie Videos von früheren Halbzeitshows, damit die Fans ihre Erinnerungen auffrischen können. Der Super Bowl LVII wird am Sonntag, dem 12. Februar 2023, in Glendale, Arizona, gespielt.