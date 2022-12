In den letzten Jahren haben wir einige besondere Auktionen erlebt, bei denen ein Apple 1 Computer versteigert wurde. Je nachdem, in welchem Zustand sich dieser befand, erlöste das jeweilige Gerät mehrere Hundert-Tausend Dollar. Nun wurde ein gut erhaltener und funktionierender Apple 1 für 442.118 Dollar versteigert und übertraf damit den Schätzpreis von 375.000 Dollar.

Es ist selten, dass ein so altes und mittlerweile wertvolles Gerät den Besitzer wechselt. Der versteigerte Apple 1 ist in einem sehr guten Zustand. Zudem ist der Apple 1 von Steve Jobs handnummeriert. Die Auktion wird von einem Echtheitszertifikat begleitet, das Steve Jobs‘ Handschrift auf der Platine bestätigt.

Mit dabei sind alle „für den Betrieb erforderlichen Komponente und Zubehörteile“. So enthält das Set ein umfangreiches Zubehör-Paket. Darunter das originale Apple Cassette Interface, das originale Betriebshandbuch, eine zusätzliche ASCII-Tastatur aus der gleichen Zeit und ein Sanyo 4205 Monitor mit offenem Gehäuse.

Von den ursprünglich 200 Apple 1, die von Steve Jobs und Steve Wozniak 1976 entworfen sowie gebaut wurden, sind schätzungsweise noch 60 bis 70 übrig. Das jetzt versteigerte Gerät wurde zuvor bereits im Jahr 2018 versteigert. Damals lag das Höchstgebot bei 375.000 Dollar. Dieses wurde nun auch als Schätzpreis angegeben, was jedoch übertroffen wurde. So erzielte das erfolgreiche Gebot 442.118 Dollar.

In der Auktionsbeschreibung von RR Auction heißt es:

„Dieser Apple 1 Computer wurde vom Apple 1 Experten Corey Cohen in seinen ursprünglichen Betriebszustand versetzt. Ein umfassender, technischer Zustandsbericht, der von Cohen erstellt wurde, steht qualifizierten Bietern zur Verfügung; er bewertete den Zustand des Geräts mit 8,5/10 und bestätigte die Funktionsfähigkeit des Computers im August 2022. Das Bemerkenswerteste an diesem Apple 1 Computer ist, dass er nachweislich voll funktionsfähig ist: Das System wurde in einem umfassenden Test ungefähr acht Stunden lang ohne Fehler betrieben.“