Im Jahr 2021 war „Nothing“, das von OnePlus-Mitbegründer Carl Pei geleitete Startup, erst wenige Monate auf dem Markt, bevor es die kabellosen Ohrhörer Ear (1) vorstellte. Für ihren ursprünglichen Preis von rund 100 Euro (vor der Preiserhöhung) boten sie eine Fülle von Funktionen, litten aber bei der Markteinführung unter zahlreichen Fehlern und einer mäßigen Geräuschunterdrückung. Zwei Jahre später ist es Zeit für eine Auffrischung, die mit den Ear (2) Ohrhörern nun vorgestellt wurde.

Verbesserungen für die Nothing Ear (2)

Am Design des neuen Modells hat sich nicht viel geändert, aber die technischen Daten haben einige nützliche Ergänzungen erfahren. Die Nothing Ear (2) unterstützen jetzt den LHDC 5.0-Audiocodec, mit dem Hi-Res-Audio gestreamt werden kann. Die Ohrhörer verfügen außerdem über ein neues, personalisiertes Klangprofil. Das Profil kann über einen kurzen Test mithilfe der Nothing X-Begleit-App auf das eigene Gehör kalibriert werden. Außerdem lassen sich die Equalizer-Einstellungen in der App nach Belieben anpassen.

Die Ear (2) bieten auch eine adaptive aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die unerwünschte Geräusche auf der Grundlage des eigenen Ohrprofils und der Umgebung herausfiltert. Die 11,6-mm-Treiber wurden mit einer neuen Membraneinheit aus Graphen und Polyurethan-Materialien aktualisiert. Die Stimmaufnahme wurde ebenfalls überarbeitet und mit einer verbesserten Filter-Funktion versehen, die Umgebungsgeräusche bei einem Telefonat herausfiltern.

Die Akkulaufzeit wird mit dem zugehörigen Ladecase mit bis zu 36 Stunden angegeben. Das Case kann über USB-C oder kabellos mit 2,5 W aufgeladen werden. Die neuen Ohrhörer unterstützen Google Fast Pair für Android-Geräte und Microsoft Swift Pair für Windows-Nutzer. Das Case des Ear (2) ist nach IP55 gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Der Preis der Ear (2) beträgt 149 Euro und liegt damit im Bereich der neuen UVP der ersten Generation, die nachträglich im vergangenen Jahr angehoben wurde. Die neuen Ohrhörer sind ab sofort bei Nothing bestellbar und sollen später auch bei MediaMarkt / Saturn und Amazon verfügbar sein. Die Auslieferung erfolgt ab dem 28. März 2023.