Im Frühjahr 2022 gab Apple bekannt, dass man einen Deal mit der Major League Baseball (MLB) abgeschlossen hat. Es hieß, dass Apple und die MLB mit „Friday Night Baseball“ einen wöchentlichen Doubleheader mit Live-Übertragungen zur Verfügung stellen werden. Die Saison 2022 liegt längst hinter uns. Im kommenden Monat startet die Saison 2023 und Apple TV+ hat nun einen ersten Fahrplan bekannt gegeben.

Apple TV+ : „Friday Night Baseball“ startet wieder am 7. April

Apple und die Major League Baseball (MLB) haben angekündigt, dass „Friday Night Baseball“, ein wöchentlicher Doubleheader, während der regulären Saison immer freitags für alle Apple TV+ Abonnenten verfügbar sein wird. Mittlerweile können Fans in 60 Ländern und Regionen über einen Zeitraum von 25 Wochen zwei hochkarätige Spiele ohne lokale Übertragungseinschränkungen genießen.

Anfang April fällt der Startschuss. Los geh es am Freitag, den 07. April 2023, mit dem Spiel der Texas Rangers bei den Chicago Cubs im Wrigley Field in Chicago, das erstmals tagsüber stattfindet, sowie mit dem Spiel der San Diego Padres bei den Atlanta Braves. Darüberhinaus hat Apple neue Moderatoren bestätigt. Auch Live-Berichterstattungen vor und nach den Spielen wird es weiterhin geben.

Apple und die MLB haben außerdem den Spielplan für „Friday Night Baseball“ für die erste Saisonhälfte bis zum 30. Juni bekannt gegeben. In Apple Music finden Fans exklusive Playlists mit den Songs des jeweiligen Schlagmanns der Teams, die in dieser Woche in „Friday Night Baseball“ zu sehen sind, sowie eine Sammlung klassischer Songs rund um Baseball.

-> Hier geht es direkt zu Apple TV+