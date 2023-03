Anfang dieses Jahres kündigte Apple TV+ einen neuen Musikwettbewerb namens „My Kind of Country“ an. Vor Kurzem wurde der offizielle Trailer veröffentlicht und ab sofort steht die neue Serie auf Apples Video-Streaming-Dienst bereit.

„My Kind of Country“ startet auf Apple TV+

Wie ihr es von uns gewohnt seid, blicken wir auch am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Ab sofort steht „My Kind of Country“ bereit.

Bei „My Kind of Country“ handelt es sich um eine neue Interpretation einer Country-Musik-Wettbewerbsserie, die verschiedenen Künstlern aus der ganzen Welt eine außergewöhnliche Chance bietet. Jeder Scout hat eine Reihe von aufstrebenden Künstlern ausgewählt, die ihrer Meinung nach das gewisse Etwas haben, und sie nach Nashville eingeladen, um ihren einzigartigen Sound zu präsentieren. In der Show treten 12 Kandidaten gegeneinander an, um der nächste Country-Star zu werden. Es ist eine vielfältige Gruppe von Sängern aus aller Welt, die versucht, die Country-Stars Jimmie Allen, Mickey Guyton und Orville Peck zu beeindrucken.

Der Gewinner des Wettbewerbs wird von Apple mit einer „lebensverändernden“ Erfahrung belohnt, zu der auch eine weltweite Präsenz auf den Plattformen Apple TV+ und Apple Music gehört.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Neue Folge zu „Ted Lasso – Staffel 3“ steht bereit

Bis vor Kurzem schickte Apple immer freitags neue Serien, Filme und Episoden ins Rennen. Mit dem Start von „Ted Lasso – Staffel 3“ weicht man allerdings ein Stück weiter von dieser Regelung ab. Neue Ted Lasso Episoden erscheinen immer Mittwochs und so steht seit zwei Tagen auch Folge 302 „Ich will nicht zu Chelseas“ auf Apples Video-Streaming-Plattform zur Ansicht bereit. Diesem Rhythmus wird Apple bei Ted Lasso treu bleiben.

Zukünftig wird es auch immer mal wieder neue Original-Serien und Filme geben, die jeweils mittwochs und nichts freitags ihr Debüt feiern.