Im Rahmen der Amazon Frühlingsangebote steht bis heute Abend (29.03.2023, 23:59 Uhr) nicht nur Hardware im Mittelpunkt, auch Software wurde drastisch im Preis gesenkt. Die besten Beispiele hierfür sind sicherlich WISO Steuer 2023 für nur 22,99 Euro und Microsoft 365 Family (15 Monate, 6 Nutzer) für nur 53,99 Euro.

WISO Steuer 2023 nur 22,99 Euro

Auf diesen Deal werden vermutlich zahlreiche Nutzer gewartet haben. Amazon hat die Erwartungen nicht enttäuscht und reduziert WISO Steuer 2023 (Steuerjahr 2022) auf 22,99 Euro. Das neue Jahr ist mittlerweile ein paar Monate alt und so langsam aber sicher steht bei vielen Nutzern das leidige Thema der Steuererklärung an. WISO Steuer 2023 hilft euch dabei. Die Entwickler unterscheiden nicht mehr separat zwischen einer Lizenz für den Mac und Windows, sondern bieten eine Universallizenz an, die ihr auf dem Mac, PC und auf mobilen Endgeräten nutzen könnt.

Ein Großteil eurer Steuererklärung könnt ihr mittlerweile mit WISO Steuer automatisch erledigen. Mit Steuer-Import, Steuer-Abruf, Steuer-Box, Steuer-Banking und Steuer-Versand wird ein großer Teil eurer Erklärung automatisch vorausgefüllt, ohne dass ihr selbst etwas eintragen müsst. Ihr prüft und bestätigt nur noch die Angaben.

Bei Amazon zahlt ihr für WISO Steuer 2023 vorübergehend nur 22,99 Euro anstatt 44,99 Euro.

Microsoft 365 Family (15 Monate, 6 Nutzer) nur 53,99 Euro

Auch bei Microsoft 365 Family könnt ihr noch heute bares Geld sparen. Für Microsoft 365 Family zahlt ihr nur noch für kurze Zeit 53,99 Euro. Dies beinhaltet nicht etwa das 12-Monats-Abo, sondern ein 15-Monats-Abo. Microsoft 365 Family beinhaltet in jedem Fall die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung. Wie bereits erwähnt, könnt ihr Microsoft 365 Family mit bis zu 6 Nutzern verwenden.

Normalerweise kostet die Kombination aus Microsoft 365 Family und Norton 360 Deluxe 183,99 Euro. Heute zahlt ihr nur 53,99 Euro. Ihr spart somit satte 130 Euro bzw. 71 Prozent. Der Rabatt in Kombination mit McAfee Total Protection fällt ähnlich aus.