Über Magenta Moments – das Telekom Treueprogramm – können sich Kunden dieser Tage wieder ein paar spannende Vorteile sichern. So erhalten Telekom Kunden RTL+ Premium 12 Monate komplett kostenlos und zudem könnt ihr euch den HomePod mini sowie Apple TV 4K günstiger sichern.

RTL+ Premium 12 Monate kostenlos

Im vergangenen Monat bescherte die Deutsche Telekom ihren Mobilfunkkunden unbegrenztes Datenvolumen, im vergangenen Jahr konntet ihr euch Disney+ für ein Jahr kostenlos sichern und nun stehen drei weitere spannende Vorteile im Mittelpunkt.

Über das Kundenvorteilsprogramm Magenta Moments können sich Telekom Kunden aktuell RTL+ Premium 12 Monate kostenlos sichern. Das Geschenk endet automatisch nach 12 Monaten, so dass ihr das Ganze sorgenfrei nutzen könnt. Ihr müsst euch keine Gedanken machen, dass ihr den Kündigungstermin verpasst und so in ein kostenpflichtig Abo hineinrutscht.

Die 12 Gratis-Monate von RTL + Premium könnt ihr euch über die MeinMagenta-App sichern. Dort klickt ihr auf den Reiter „Moments“ und wählt die RTL+ Aktion aus. Das Ganze wird in Form eines Gutscheincodes realisiert, den ihr in eurem bestehenden RTL+ Konto (ohne aktives Abo) einlösen könnt. Natürlich könnt ihr euch auch ein neues RTL+ Konto erstellen und dort den Code nutzen.

Beachtet, dass der Gutscheincode nur bis zum 30.04.2023 einlösbar ist und das Ganze nur solange der Vorrat reicht, läuft.

HomePod mini & Apple TV 4K reduziert

Zwei weitere spannende Vorteile bietet die Telekom über Magenta Moments aktuell an. So könnt ihr euch Apple TV 4K für nur 99 Euro anstatt 199 Euro sichern. Hier scheinen die Gutscheincodes stark gefragt sein. Neue Codes stellt die Telekom am heutigen Montag (03.04.2023, ab 15:00 Uhr) zur Verfügung. Weiter Codes folgen dann am 04.04.2023.

Ähnlich verhält es sich beim HomePod mini. Vom 03.04. bis 10.04.2023 könnt ihr euch einen HomePod mini zum Überraschungspreis von 69 Euro sichern. Aber nur, solange der Vorrat reicht. Los geht es mit den ersten Codes am heutigen 03.04.2023 um 16:00 Uhr.

