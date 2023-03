Ab heute schenkt die Deutsche Telekom ihren Mobilfunkkunden unbegrenztes Datenvolumen. Das Bonner Unternehmen feiert ihr mehrfach ausgezeichneten Mobilfunknetz und möchte ihre Kunden daran teilhaben lassen und ihnen ein ganz besonderes Geschenk zukommen lassen.

Ab heute: Telekom schenkt Mobilfunkkunden unlimitiertes Datenvolumen

Wir hatten euch im Laufe des Februars bereits auf die Aktion aufmerksam gemacht. Mit dem Start am heutigen 01.03.2023 möchten wir euch noch einmal auf die Aktion „Unbegrenztes Datenvolumen geschenkt“ aufmerksam machen. Insgesamt profitieren über 13,5 Millionen Mobilfunk-Kundinnen laut Telekom von der Geschenk-Aktion.

Ab sofort und bis zum 31.03.2023 erhalten Telekom-Kunden in zahlreichen Mobilfunktarifen deutschlandweit unlimitiertes Datenvolumen zum grenzenlosen Surfen und Streamen. Das unbegrenzte Datenvolumen ist in der MeinMagenta App einmalig in der Zeit vom 01. bis 31. März 2023 buchbar. Berechtigt sind alle Mobilfunktarife mit monatlicher Datenoption, die nach 2011 gebucht wurden – darunter auch zahleiche Prepaid- und Geschäftskundentarife. Da ungenutztes Datenvolumen am 31.03.2023 verfällt, können wir euch nur raten, das Datengeschenk direkt zum Monatsanfang zu aktivieren.