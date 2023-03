Die eine Apple Watch Herausforderung ist gerade beendet, da steht schon die nächste Challenge in den Startlöchern. Am 08. März und pünktlich zum Weltfrauentag 2023 möchte euch Apple wieder dazu bewegen, Sport zu treiben.

Neue Apple Watch Herausforderung kündigt sich an

Kommt es nur uns so vor, oder hat Apple in diesem Jahr schon verhältnismäßig viele Apple Watch Herausforderungen gestartet? In Kürze steht die Apple Watch Challenge zum Internationalen Frauentag an. Genau genommen, wird dieser am 08. März 2023 begangen und begleitend findet die Apple Watch Herausforderung statt. Um die Herausforderung zu absolvieren, müsst ihr ein 20-minütiges Workout absolvieren.

Apple schreibt

Zeige am 8. März Deine Unterstützung für die Stärkung von Frauen weltweit. Absolviere mindestens 20 Minuten lang ein beliebiges Training, um diese Auszeichnung zu erhalten. Zeichne deine Zeit mit der Workout-App oder jeder App auf, die Workouts zu Health hinzufügt.

Die Hürde, die Herausforderung zu meistern, ist in der Tat nicht sehr hoch und sollte von dem meisten Nutzern geschafft werden. Zur Belohnung gibt es eine virtuelle Medaille sowie Sticker, die ihr in iMessage und FaceTime verwenden könnt.