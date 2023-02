Klasse Aktion von der Deutschen Telekom. Das Bonner Unternehmen hat heute bekannt gegeben, dass man seinen Kunden ein ganz besonderes Geschenk macht und im März unliniiertes Datenvolumen zur Verfügung stellt.

Frühjahrs-Datengeschenk: Telekom schenkt unlimitiertes Datenvolumen für März

Die Deutsche Telekom ist stolz auf ihr Mobilfunknetz und betont in einer aktuellen Meldung. dass man über 94 Prozent der Menschen in Deutschland mit 5G versorgt. Bundesweit funken über 80.000 Antennen mit 5G. Bis 2025 will die Telekom 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgen. Gleichzeitig betont die Telekom, dass die Stiftung Warentest, Imtest, Smartphone Magazin, Chip, Computer Bild und Connect die Telekom als Testsieger bei den jeweiligen Netztests ausgezeichnet haben.

Vom 01. bis 31. März 2023 erhalten Telekom-Kunden in zahlreichen Mobilfunktarifen deutschlandweit unlimitiertes Datenvolumen zum grenzenlosen Surfen und Streamen. Insgesamt profitieren über 13,5 Millionen Mobilfunk-Kundinnen von der Geschenk-Aktion. Das unbegrenzte Datenvolumen ist in der MeinMagenta App einmalig in der Zeit vom 01. bis 31. März 2023 buchbar. Berechtigt sind alle Mobilfunktarife mit monatlicher Datenoption, die nach 2011 gebucht wurden – darunter auch zahleiche Prepaid- und Geschäftskundentarife. Nicht genutztes Datenvolumen verfällt am 31. März 2023. Von daher solltet ihr das Geschenk direkt am Monatsanfang aktivieren.