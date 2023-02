Apple hat im Rahmen von „Today at Apple“ eine neue „Change Means Business“ – Veranstaltungsreihe in Deutschland speziell für SMBs (Small Medium Businesses) saufgelegt. Genau wie alle anderen „Today at Apple“-Workshops kann auch die neue Veranstaltungsreihe komplett kostenlos besucht werden.

„Change Means Business“ – Veranstaltungsreihe in Deutschland speziell für SMBs

Mit „Today at Apple“ hat Apple vor ein paar Jahren kostenlose Sessions und Workshop zu verschiedenen Themen aufgelegt. Egal, ob ihr euch für das iPhone, iPad, den Mac, Fotografie, Videografieren, Kunst, Musik etc. interessiert, ihr werdet sicherlich bei den unterschiedlichen Workshops in den Apple Stores bzw. bei einer virtuellen Session fündig. Nun gibt es in Deutschland eine neue „Change Means Business“ – Veranstaltungsreihe, die sich speziell an SMBs richtet.

„Change Means Business“ findet vom 21. Februar bis 16. März virtuell und in Apple Stores in Deutschland statt und vermittelt praxisnahes Know-how speziell für Selbstständige und kleine Unternehmen, um das Business vom Pitch ab in jeder Phase nachhaltig weiterzuentwickeln.

In kostenlosen Design Labs, Virtual Studios und App Spotlights berichten innovative Gründer von eigenen Erfahrungen und geben hilfreiche Tipps & Tricks. Zusätzlich werden Grundlagen zu Numbers, Pages und Keynote in den Skills-Sessions vermittelt.

Sehr inspirierend dürften dabei die drei Sessions bei Apple Rosenthaler Straße in Berlin sein, in deren Rahmen erfolgreiche Gründer wie Brammibal’s Donuts, Endel, KptnCook, REFRAMD oder Ulysses über optimale Promotion, Branding, Design und Business-Entwicklung berichten.

Datum: Donnerstag, 2. März von 18.00-19.30 Uhr

Datum: Donnerstag, 9. März von 18.00-19.30 Uhr

Datum: Donnerstag, 16. März von 18.00-19.30 Uhr

Weitere Information und die Möglichkeit zur Anmeldung findet ihr hier.