In den vergangenen Jahren haben die WhatsApp-Entwickler ihren Messenger mit vielen kleineren und größeren Verbesserungen aufgewertet. Nun arbeitet WhatsApp an einer weiteren neuen Funktion. So plant man augenscheinlich eine Neuerung, mit der man Newsletter über WhatsApp bequem verschicken und abonnieren kann.

WhatsApp arbeitet an Newsletter-Funktion

Oftmals dienen WhatsApp Beta-Version dazu, dass wir einen ersten Blick auf kommende Neuerungen erhalten. Dies könnte im aktuellen Fall auch wieder der Fall sein. Die Kollegen von WABetaInfo sind in der jüngsten WhatsApp Beta 2.23.5.3 für Android darauf gestoßen, dass WhatsApp an einem privaten Newsletter-Werkzeug arbeitet.

Mit der neuen Newsletter-Funktion soll es möglich sein, dass ihr wichtige Informationen von Behörden, Sportmannschaften, Organisationen etc. in Form eines Newsletters erhaltet. Dank der Neuerung können Benutzer endlich auswählen, von wem sie Informationen erhalten möchten und diesen direkt in WhatsApp folgen. Wie es scheint, sollen die Newsletter-Informationen in der Registerkarte „Status“ und somit getrennt von den eigentlichen privaten Chats aufgeführt werden.

Ob WhatsApp übrigens auf die finale Bezeichnung „Newsletter“ setzen oder dem Kind einen anderen Namen geben wird, scheint noch nicht festzustehen. Weiter heißt es, dass andere Personen nicht sehen können, wem ihr bei den Newslettern folgt, unabhängig ob diese in eurer Kontaktliste stehen, oder nicht. Zudem ist der Newsletter als privates Tool gekennzeichnet, da sich Personen, die einen Newsletter erstellen und ihm beitreten, in einem privaten Bereich befinden und ihre Telefonnummern und persönlichen Informationen standardmäßig ausgeblendet sind.