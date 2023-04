Ab sofort lassen sich die neuen o2 Mobile Tarife buchen. Das neue Tarif-Portfolio zeichnet sich unter anderem durch höheres Datenvolumen, eine höhere Surfgeschwindigkeit und durch den Grow-Vorteil aus. Begleitend zu den neuen Laufzeit-Tarifen gehen heute auch neue o2 Prepaid-Tarife an den Start.

o2 Mobile: Das sind die neuen Tarife

Ende Januar angekündigt, können die neuen o2 Mobile Tarife ab sofort gebucht werden. Beim neuen o2 Mobile Portfolio setzt das Münchner Unternehmen auf ein höheres Datenvolumen und eine höhere Surfgeschwindigkeiten. Darüberhinaus wird o2 Grow in die „normalen“ o2 Lautzeittarife integriert. Der Grow-Vorteil bedeutet, dass euer monatliches Datenvolumen je nach Tarif jedes Jahr um bis zu 10GB anwächst.

Highlights des neuen o2 Mobile Portfolios

Höheres Datenvolumen in allen Gigabyte-Laufzeittarifen: Der o2 Mobile M verfügt beispielsweise mit 25 Gigabyte über 25 Prozent mehr Daten und jährlich kommen zusätzlich monatlich 5 Gigabyte durch den Grow-Vorteil hinzu. Der Tarif kostet monatlich 32,99 Euro (zum Vergleich o2 Free M: 20 Gigabyte für 29,99 Euro monatlich).

Höhere Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s und 5G-Zugang auch in den Einstiegstarifen o2 Mobile S und S Boost: Alle neuen o2 Mobile Tarife werden den Highspeed-Mobilfunkstandard nutzen. Bundesweit erreicht das mehrfach mit „Sehr gut“ ausgezeichnete o2 Netz mehr als 80 Prozent der Bevölkerung mit 5G.

Höhere Geschwindigkeit auch in den Unlimited-Tarifen: Der o2 Mobile Unlimited Basic bietet bis zu 3 Mbit/s im Down- und Upload, der o2 Mobile Unlimited Smart bis zu 15 Mbit/s im Down- und 10 Mbit/s im Upload. Der o2 Mobile Unlimited Max bleibt unverändert bei 500 Mbit/s im Download und 50 MBit/s im Upload.

Egal, ob ihr euch für einen Tarif mit einem bestimmten Datenvolumen oder einen Tarif mit unbegrenzten Datenvolumen entscheidet, unterm Strich bietet euch o2 ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis an. An dieser Stelle sei noch einmal erinnert, dass nicht nur Neukunden von den Tarifen profitieren können, auch Bestandskunden können im Rahmen einer Vertragsverlängerung in die neuen Tarife wechseln. Wie man es von o2 gewohnt ist, erhalten Junge Leute einen monatlichen Rabatt.

-> Hier geht es zu den neuen o2 Mobile Tarifen