YouTube Premium bietet in erster Linie Funktionen wie Offline-Downloads, die Entfernung von Werbung, Hintergrundwiedergabe und Bild-im-Bild. Nun will YouTube den Service für die zahlende Kundschaft um einige weitere Vorteile erweitern. Vor allem iOS erhält hierbei Verbesserungen, darunter eine SharePlay-Unterstützung, verbesserte Videoqualität und mehr.

Neue Funktionen für YouTube Premium

Die wahrscheinlich wichtigste Neuerung für YouTube Premium-Nutzer ist SharePlay, das nach Angaben des Unternehmens „in den kommenden Wochen“ auf iOS-Geräten verfügbar sein wird. Mit SharePlay können Nutzer YouTube-Videos gleichzeitig über FaceTime sowie iMessage ansehen und mit ihnen interagieren.

Zudem soll die Videoqualität verbessert werden. So plant YouTube eine Erhöhung der Bitrate für 1080p HD Streams einzuführen. Eine 1080p Auflösung ist zwar schon lange für alle Nutzer verfügbar, doch die neue Option soll dank der nicht näher genannten Bitrate das Ergebnis „schärfer und klarer“ machen. Das wird voraussichtlich insbesondere bei Videos mit viel Bewegung ins Gewicht fallen. „1080p Premium“ wird in den kommenden Wochen eingeführt und ist zunächst als Experiment gedacht und wird als Erstes für iOS-Nutzer zur Verfügung stehen. Google beabsichtigt, die Funktion in Zukunft auch für Android anzubieten.

YouTube bringt auch eine Funktion, die das Weiterschauen von Videos auf anderen Geräten erleichtern soll. Wenn ihr beispielsweise ein Video auf dem iPhone startet, aber nicht beendet, erscheint beim nächsten Aufruf von youtube.com in der unteren rechten Ecke ein Hinweis zum direkten Fortsetzen. Die Funktion ist ab sofort für YouTube Premium auf iOS, Android und im Web verfügbar.

Und schließlich bietet YouTube Premium jetzt offiziell „Smart Downloads“ an, die automatisch empfohlene Videos für die Offline-Wiedergabe speichern. Smartphone- und Tablet-Nutzer erhalten außerdem erweiterte Warteschlangenfunktionen, mit denen man die YouTube-Wiedergabeliste direkt von den Mobilgeräten aus füllen kann.